«Нацимбио» и НАНОЛЕК объединят усилия в производстве детских вакцин «Нацимбио», входящая в госкорпорацию Ростех, и биофармацевтическая компания НАНОЛЕК заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки, организации производства и развития рынка педиатрических вакцин. Также компании планируют взаимодействие с участниками профессионального сообщества в целях расширения национального и региональных календарей профилактических прививок, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



«Нацимбио» и НАНОЛЕК намерены объединить компетенции и усилия в области разработки и организации полного технологического цикла производства иммунобиологических препаратов на мощностях компаний, включая трансфер технологий и совместное проведение исследований.



Так, до конца 2018 года будет проведен трансфер технологии производства детской профилактической вакцины от гриппа Совигрипп на площадку НАНОЛЕК в Кировской области. После завершения трансфера технологий НАНОЛЕК планирует запуск производства вакцины Совигрипп для реализации «Нацимбио» на рынках России и стран СНГ. Помимо этого, намечены проекты по повышению качества и удобства применения комбинированных детских вакцин.



В компаниях подчеркивают, что совместный портфель лекарственных препаратов обеспечит бесперебойную поставку современных вакцин для нужд национального календаря профилактических прививок и возможность его расширения в будущем до уровня календарей европейских стран. Также, за счет расширения линейки производимых вакцин и применения более современных технологий производства будет повышен экспортный потенциал обеих компаний.



Ключевые слова: Нацимбио, сотрудничество «Нацимбио», входящая в госкорпорацию Ростех, и биофармацевтическая компания НАНОЛЕК заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки, организации производства и развития рынка педиатрических вакцин. Также компании планируют взаимодействие с участниками профессионального сообщества в целях расширения национального и региональных календарей профилактических прививок, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.«Нацимбио» и НАНОЛЕК намерены объединить компетенции и усилия в области разработки и организации полного технологического цикла производства иммунобиологических препаратов на мощностях компаний, включая трансфер технологий и совместное проведение исследований.Так, до конца 2018 года будет проведен трансфер технологии производства детской профилактической вакцины от гриппа Совигрипп на площадку НАНОЛЕК в Кировской области. После завершения трансфера технологий НАНОЛЕК планирует запуск производства вакцины Совигрипп для реализации «Нацимбио» на рынках России и стран СНГ. Помимо этого, намечены проекты по повышению качества и удобства применения комбинированных детских вакцин.В компаниях подчеркивают, что совместный портфель лекарственных препаратов обеспечит бесперебойную поставку современных вакцин для нужд национального календаря профилактических прививок и возможность его расширения в будущем до уровня календарей европейских стран. Также, за счет расширения линейки производимых вакцин и применения более современных технологий производства будет повышен экспортный потенциал обеих компаний.Ключевые слова: Нанолек









Последние новости



«Нацимбио» и НАНОЛЕК объединят усилия в производстве детских вакцин До конца 2018 года будет проведен трансфер технологии производства детской профилактической вакцины от гриппа Совигрипп на площадку НАНОЛЕК в Кировской области.

Bristol-Myers Squibb расширяет сотрудничество с CytomX в сфере иммунотерапии рака По условиям соглашения, Bristol-Myers Squibb получает эксклюзивные глобальные права на разработку и продажу ряда лекарственных препаратов, созданных с помощью платформы Probody компании CytomX.

В Европе растет заболеваемость туберкулезом среди мигрантов и ВИЧ-инфицированных Количество новых случаев туберкулеза и случаев летального исхода заболевания в2011-2015 годах ежегодно снижалось на 4,3% и 8,5%, соответственно. Однако за это же время частота инфицирования среди пациентов с ВИЧ возросла на 40%.

Eli Lilly успешно испытала новое ЛС против рака молочной железы Результаты КИ свидетельствуют о превосходстве терапии экспериментальным препаратом абемациклибом в комбинации с фулвестрантом над монотерапией фулвестрантом женщин с рецидивом РМЖ и пациенток, не ответивших на предыдущую антиэстрагеновую терапию.