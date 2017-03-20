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Главная / Новости медицины и фармации
21.03.2017 12:36
«Нацимбио» и НАНОЛЕК объединят усилия в производстве детских вакцин«Нацимбио», входящая в госкорпорацию Ростех, и биофармацевтическая компания НАНОЛЕК заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки, организации производства и развития рынка педиатрических вакцин. Также компании планируют взаимодействие с участниками профессионального сообщества в целях расширения национального и региональных календарей профилактических прививок, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
«Нацимбио» и НАНОЛЕК намерены объединить компетенции и усилия в области разработки и организации полного технологического цикла производства иммунобиологических препаратов на мощностях компаний, включая трансфер технологий и совместное проведение исследований.
Так, до конца 2018 года будет проведен трансфер технологии производства детской профилактической вакцины от гриппа Совигрипп на площадку НАНОЛЕК в Кировской области. После завершения трансфера технологий НАНОЛЕК планирует запуск производства вакцины Совигрипп для реализации «Нацимбио» на рынках России и стран СНГ. Помимо этого, намечены проекты по повышению качества и удобства применения комбинированных детских вакцин.
В компаниях подчеркивают, что совместный портфель лекарственных препаратов обеспечит бесперебойную поставку современных вакцин для нужд национального календаря профилактических прививок и возможность его расширения в будущем до уровня календарей европейских стран. Также, за счет расширения линейки производимых вакцин и применения более современных технологий производства будет повышен экспортный потенциал обеих компаний.
Ключевые слова: Нанолек, Нацимбио, сотрудничество
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