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 Главная / Новости медицины и фармации

21.03.2017 11:41

Bristol-Myers Squibb расширяет сотрудничество с CytomX в сфере иммунотерапии рака

Компании Bristol-Myers Squibb и CytomX Therapeutics договорились о расширении стратегического партнерства в разработке новых лекарственных препаратов на основе технологической платформы Probody. В рамках сотрудничества партнеры намерены разработать до восьми противоопухолевых средств, сообщает The Pharma Letter.

Изначально соглашение по разработке и коммерциализации препаратов CytomX было подписано в 2014 году и распространялось на четыре экспериментальных ЛС.

CytomX получит авансовый платеж в размере 200 млн долларов. В дальнейшем компания может рассчитывать на роялти с продаж, которые могут достигнуть 3,6 млрд долларов.

По условиям соглашения, Bristol-Myers Squibb получает эксклюзивные глобальные права на разработку и продажу ряда лекарственных препаратов, разработанных с помощью платформы Probody.

Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb, CytomX


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