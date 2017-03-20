Bristol-Myers Squibb расширяет сотрудничество с CytomX в сфере иммунотерапии рака Компании Bristol-Myers Squibb и CytomX Therapeutics договорились о расширении стратегического партнерства в разработке новых лекарственных препаратов на основе технологической платформы Probody. В рамках сотрудничества партнеры намерены разработать до восьми противоопухолевых средств, сообщает



Изначально соглашение по разработке и коммерциализации препаратов CytomX было подписано в 2014 году и распространялось на четыре экспериментальных ЛС.



CytomX получит авансовый платеж в размере 200 млн долларов. В дальнейшем компания может рассчитывать на роялти с продаж, которые могут достигнуть 3,6 млрд долларов.



По условиям соглашения, Bristol-Myers Squibb получает эксклюзивные глобальные права на разработку и продажу ряда лекарственных препаратов, разработанных с помощью платформы Probody.



Ключевые слова: CytomX Компании Bristol-Myers Squibb и CytomX Therapeutics договорились о расширении стратегического партнерства в разработке новых лекарственных препаратов на основе технологической платформы Probody. В рамках сотрудничества партнеры намерены разработать до восьми противоопухолевых средств, сообщает The Pharma Letter Изначально соглашение по разработке и коммерциализации препаратов CytomX было подписано в 2014 году и распространялось на четыре экспериментальных ЛС.CytomX получит авансовый платеж в размере 200 млн долларов. В дальнейшем компания может рассчитывать на роялти с продаж, которые могут достигнуть 3,6 млрд долларов.По условиям соглашения, Bristol-Myers Squibb получает эксклюзивные глобальные права на разработку и продажу ряда лекарственных препаратов, разработанных с помощью платформы Probody.Ключевые слова: Bristol-Myers Squibb









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