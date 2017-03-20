Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

21.03.2017 10:35

В Европе растет заболеваемость туберкулезом среди мигрантов и ВИЧ-инфицированных

С 2011-го по 2015 год в Европе было отмечено сокращение общего числа пациентов, заболевающих и умирающих от туберкулеза, однако в группе высокого риска инфицирования (мигранты, заключенные и ВИЧ-положительные пациенты) частота заболевания наоборот возросла. Об этом свидетельствуют данные, представленные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейским подразделением ВОЗ, пишет Reuters.

Исследование, проведенное в 53 странах, показало, что количество новых случаев туберкулеза и случаев летального исхода заболевания в 2011-2015 годах ежегодно снижалось на 4,3% и 8,5%, соответственно.

Несмотря на обнадеживающие данные по общей заболеваемости, частота инфицирования среди пациентов с ВИЧ выросла на 40% за четыре года. Такая тенденция свидетельствует о необходимости принять дополнительные меры по контролю распространения инфекции в группах высокого риска.

По данным ВОЗ, в 2015 году около 1,8 млн человек умерли от туберкулеза, из них 400 тыс. были также носителями ВИЧ. Пациенты с ВИЧ особенно восприимчивы к возбудителю туберкулеза из-за сниженного иммунитета, подчеркивают в ВОЗ.

Ключевые слова: туберкулез, Европа


Последние новости

21.03.2017 10:35

В Европе растет заболеваемость туберкулезом среди мигрантов и ВИЧ-инфицированных

Количество новых случаев туберкулеза и случаев летального исхода заболевания в2011-2015 годах ежегодно снижалось на 4,3% и 8,5%, соответственно. Однако за это же время частота инфицирования среди пациентов с ВИЧ возросла на 40%.

21.03.2017 09:57

Eli Lilly успешно испытала новое ЛС против рака молочной железы

Результаты КИ свидетельствуют о превосходстве терапии экспериментальным препаратом абемациклибом в комбинации с фулвестрантом над монотерапией фулвестрантом женщин с рецидивом РМЖ и пациенток, не ответивших на предыдущую антиэстрагеновую терапию.

20.03.2017 15:45

Китай больше не будет требовать проводить КИ иностранных лекарств на территории страны

Регуляторные органы КНР предложили разрешить иностранным фармкомпаниям подавать регистрационные заявки на основании результатов международных многоцентровых клинических исследований фазы II или III.

20.03.2017 14:25

В 2016 году в России был зафиксирован рост аптечных продаж

За прошлый год через аптечную сеть было реализовано 4122 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 611 млрд рублей (в ценах закупки аптек), это на 8,8% больше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 3,4% в упаковках.

20.03.2017 13:52

Эксперт из РФ вошел в комиссию по проблеме лекарственной устойчивости бактерий

В международную группу по проблеме развития устойчивости патогенов к антибактериальным препаратам вошли представители правительств и научных сообществ 15 стран, среди которых – заместитель министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks