В Европе растет заболеваемость туберкулезом среди мигрантов и ВИЧ-инфицированных

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Главная / Новости медицины и фармации
21.03.2017 10:35
В Европе растет заболеваемость туберкулезом среди мигрантов и ВИЧ-инфицированныхС 2011-го по 2015 год в Европе было отмечено сокращение общего числа пациентов, заболевающих и умирающих от туберкулеза, однако в группе высокого риска инфицирования (мигранты, заключенные и ВИЧ-положительные пациенты) частота заболевания наоборот возросла. Об этом свидетельствуют данные, представленные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейским подразделением ВОЗ, пишет Reuters.
Исследование, проведенное в 53 странах, показало, что количество новых случаев туберкулеза и случаев летального исхода заболевания в 2011-2015 годах ежегодно снижалось на 4,3% и 8,5%, соответственно.
Несмотря на обнадеживающие данные по общей заболеваемости, частота инфицирования среди пациентов с ВИЧ выросла на 40% за четыре года. Такая тенденция свидетельствует о необходимости принять дополнительные меры по контролю распространения инфекции в группах высокого риска.
По данным ВОЗ, в 2015 году около 1,8 млн человек умерли от туберкулеза, из них 400 тыс. были также носителями ВИЧ. Пациенты с ВИЧ особенно восприимчивы к возбудителю туберкулеза из-за сниженного иммунитета, подчеркивают в ВОЗ.
Ключевые слова: туберкулез, Европа
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