Eli Lilly успешно испытала новое ЛС против рака молочной железы Фармацевтическая компания Eli Lilly сообщила о положительных результатах применения экспериментального лекарственного препарата абемациклиба (abemaciclib) в комбинации с фулвестрантом в терапии пациенток с рецидивом рака молочной железы и пациенток, не ответивших на предыдущую антиэстрагеновую терапию. Об этом информирует



В августе прошлого года Eli Lilly приняла решение о продолжении клинических исследований фазы III абемациклиба несмотря на то, что предварительные данные испытаний не подтвердили эффективность комбинированной терапии. Однако актуальные результаты КИ свидетельствуют о превосходстве терапии абемациклибом и фулвестрантом над монотерапией фулвестрантом.



В настоящее время Eli Lilly также оценивает эффективность экспериментального ЛС в качестве монотерапии пациенток, не ответивших на предыдущее лечение рака молочной железы. В 2015 году абемациклиб получил от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус принципиально нового лекарственного препарата, что значительно ускорит процесс его регистрации. Ожидается, что Eli Lilly подаст заявление на регистрацию препарата уже в этом году.



Абемациклиб является ингибитором клеточного цикла, препятствующим росту опухолевой клетки, путем подавления CDK4 и CDK6. Абемациклиб относится к тому же классу новых противоопухолевых препаратов, что и недавно зарегистрированное лекарственное средство паблоциклиб (торговое наименование Имбранс) компании Pfizer. Стоимость месячного курса паблоциклиба в США составляет 10 тыс. долларов.



Ключевые слова: онкология, рак молочной железы Фармацевтическая компания Eli Lilly сообщила о положительных результатах применения экспериментального лекарственного препарата абемациклиба (abemaciclib) в комбинации с фулвестрантом в терапии пациенток с рецидивом рака молочной железы и пациенток, не ответивших на предыдущую антиэстрагеновую терапию. Об этом информирует Reuters В августе прошлого года Eli Lilly приняла решение о продолжении клинических исследований фазы III абемациклиба несмотря на то, что предварительные данные испытаний не подтвердили эффективность комбинированной терапии. Однако актуальные результаты КИ свидетельствуют о превосходстве терапии абемациклибом и фулвестрантом над монотерапией фулвестрантом.В настоящее время Eli Lilly также оценивает эффективность экспериментального ЛС в качестве монотерапии пациенток, не ответивших на предыдущее лечение рака молочной железы. В 2015 году абемациклиб получил от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус принципиально нового лекарственного препарата, что значительно ускорит процесс его регистрации. Ожидается, что Eli Lilly подаст заявление на регистрацию препарата уже в этом году.Абемациклиб является ингибитором клеточного цикла, препятствующим росту опухолевой клетки, путем подавления CDK4 и CDK6. Абемациклиб относится к тому же классу новых противоопухолевых препаратов, что и недавно зарегистрированное лекарственное средство паблоциклиб (торговое наименование Имбранс) компании Pfizer. Стоимость месячного курса паблоциклиба в США составляет 10 тыс. долларов.Ключевые слова: Eli Lilly









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