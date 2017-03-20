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 Главная / Новости медицины и фармации

20.03.2017 15:45

Китай больше не будет требовать проводить КИ иностранных лекарств на территории страны

Регуляторные органы КНР опубликовали проект мер, направленных на упрощение регистрации иностранных лекарственных препаратов на территории страны. Так, Администрации по контролю за продуктами и лекарствами КНР предложила отменить требование об обязательном проведении клинических исследований на территории страны для импортных медикаментов, сообщает Reuters.

В соответствии с действующим законодательством, лекарственный препарат, прошедший клинические исследования I фазы за рубежом, должен пройти аналогичные испытания в стране, что значительно задерживает выход на рынок препарата. Теперь предлагается разрешить иностранным фармкомпаниям подавать регистрационные заявки на основании результатов международных многоцентровых клинических исследований фазы II или III. Ожидается, что данное послабление будет распространено на все препараты за исключением вакцин.

В настоящее время подготовка к подаче регистрационной заявки и процесс выдачи маркетингового разрешения на импортный лекарственный препарата в КНР растягивается на 3-4 года, тогда как в США это процедура занимает около 10 месяцев.

Ключевые слова: Китай


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