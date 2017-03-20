Китай больше не будет требовать проводить КИ иностранных лекарств на территории страны Регуляторные органы КНР опубликовали проект мер, направленных на упрощение регистрации иностранных лекарственных препаратов на территории страны. Так, Администрации по контролю за продуктами и лекарствами КНР предложила отменить требование об обязательном проведении клинических исследований на территории страны для импортных медикаментов, сообщает



В соответствии с действующим законодательством, лекарственный препарат, прошедший клинические исследования I фазы за рубежом, должен пройти аналогичные испытания в стране, что значительно задерживает выход на рынок препарата. Теперь предлагается разрешить иностранным фармкомпаниям подавать регистрационные заявки на основании результатов международных многоцентровых клинических исследований фазы II или III. Ожидается, что данное послабление будет распространено на все препараты за исключением вакцин.



В настоящее время подготовка к подаче регистрационной заявки и процесс выдачи маркетингового разрешения на импортный лекарственный препарата в КНР растягивается на 3-4 года, тогда как в США это процедура занимает около 10 месяцев.



Ключевые слова: Регуляторные органы КНР опубликовали проект мер, направленных на упрощение регистрации иностранных лекарственных препаратов на территории страны. Так, Администрации по контролю за продуктами и лекарствами КНР предложила отменить требование об обязательном проведении клинических исследований на территории страны для импортных медикаментов, сообщает Reuters В соответствии с действующим законодательством, лекарственный препарат, прошедший клинические исследования I фазы за рубежом, должен пройти аналогичные испытания в стране, что значительно задерживает выход на рынок препарата. Теперь предлагается разрешить иностранным фармкомпаниям подавать регистрационные заявки на основании результатов международных многоцентровых клинических исследований фазы II или III. Ожидается, что данное послабление будет распространено на все препараты за исключением вакцин.В настоящее время подготовка к подаче регистрационной заявки и процесс выдачи маркетингового разрешения на импортный лекарственный препарата в КНР растягивается на 3-4 года, тогда как в США это процедура занимает около 10 месяцев.Ключевые слова: Китай









Последние новости



Китай больше не будет требовать проводить КИ иностранных лекарств на территории страны Регуляторные органы КНР предложили разрешить иностранным фармкомпаниям подавать регистрационные заявки на основании результатов международных многоцентровых клинических исследований фазы II или III.

Фаркомпании помогут бедным странам в борьбе с неинфекционными заболеваниями В рамках экономического форума в Давосе 22 фармкомпании договорились направить 50 млн долларов на борьбу с неинфекционными заболеваниями в бедных странах. До настоящего времени все усилия международного сообщества были направлены снижения уровня заболеваемости ВИЧ и малярией.

Первый заключенный в России контракт на поставку софосбувира расторгнут Первый контракт на поставку софосбувира в якутскую больницу, о заключении которого сообщалось раннее, отменен по соглашению сторон. Об этом сообщает Международная коалиция по готовности к лечению со ссылкой на информацию на сайте zakupki.gov.ru.

Фонд «Здоровье» обнаружил рост смертности в российских больницах В 2015 году в больницах РФ умерло на 24 тыс. человек больше, чем годом ранее, причем увеличение смертности происходит на фоне сокращения коек и числа госпитализированных. Об этом говорится в докладе Фонда независимого мониторинга «Здоровье».