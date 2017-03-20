Главная / Новости медицины и фармации В 2016 году в России был зафиксирован рост аптечных продаж За прошлый год через аптечную сеть было реализовано 4122 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 611 млрд рублей (в ценах закупки аптек), это на 8,8% больше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 3,4% в упаковках. Об этом свидетельствуют результаты проведенного DSM Group аудита фармацевтического рынка РФ.



С конца весны 2016 года продажи лекарств в аптеках показывали положительную динамику в рублях и падение в упаковках в пределах 1-2%. С августа объемы продаж относительно периодов прошлого года стали расти не только в стоимостном выражении, но и в натуральном. В большей мере такая картина складывалась из-за раннего сезона и начала продаж противопростудных и противовирусных препаратов.



По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, прироста аптечных продаж в упаковках стоило ждать. На протяжении последних трех лет продажи в аптеках в упаковках снижались в среднем на 3%; в результате объем с 4,5 млрд упаковок в 2012 году уменьшился до чуть менее 4 млрд упаковок.



Инфляция на лекарства в аптечном сегменте за 12 месяцев 2016 года составила 5%. Рост цен на лекарства сравним с индексом потребительских цен в целом (по данным Госкомстата, 5,4%). Традиционно более существенная инфляция на позиции, которые не относятся к списку ЖНВЛП. За год в среднем цены на данный сегмент выросли на 6,9%, тогда как на ЖНВЛП индекс цен составил 1,3%.



Аптеки традиционно заметнее поднимают цены на препараты дешевого ценового сегмента: в 2016 году инфляция на препараты с ценой до 50 рублей составила 7,1%. Также рост выше среднего (6,8%) наблюдается на самый емкий ценовой сегмент (от 150 до 500 рублей). Рост цен в сегменте от 50 до 150 рублей составил 4,9%. Дорогие препараты (с ценой выше 500 рублей) стали стоить всего на 1,9% дороже, чем в декабре 2015 года.



За 12 месяцев 2016 года доля отечественных препаратов составила 27,3% в стоимостном выражении и 57,4% в натуральном. Реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 18%, объем продаж импортных препаратов на 6%. Таким образом, отечественные лекарства обеспечили в большей мере рост рынка, чем препараты иностранных производителей. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 71 рубль, стоимость импортной упаковки в среднем составила 253 рублей.



Соотношение продаж лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска. В 2016 году доля безрецептурных препаратов составила 52,2% в стоимостном выражении и 69,1% в натуральном. При этот ОТС-препараты росли в денежном выражении на 11%, тогда как рецептурные выросли на 7%. Рост безрецептурных препаратов обеспечен больше инфляцией на данную группу, в упаковках ОТС-препараты увеличились в объеме всего на 2%, тогда как рецептурные на 5,5%. В связи с этим наблюдается снижение доли ОТС-препаратов в натуральном выражении. Конечно, на такую динамику повлияло, в том числе, и уменьшение доли дешевых препаратов в целом в аптечном сегменте, так как лекарства с ценой до 50 рублей на 80% представлены безрецептурными препаратами. Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата была на уровне 230 рублей, безрецептурный препарат стоил в ценах закупки аптек в среднем 112 рублей.



Совокупно ТОП-20 брендов занимают 11% рынка. «В упаковках продолжают лидировать традиционные дешевые препараты (бактерицидный пластырь, Цитрамон и Уголь активированный). Отметим, что в упаковках ТОП-20 брендов занимают около 20% аптечных продаж, то есть концентрация выше, чем в стоимостном объеме», - отмечает Сергей Шуляк.



Ключевые слова: аптека За прошлый год через аптечную сеть было реализовано 4122 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 611 млрд рублей (в ценах закупки аптек), это на 8,8% больше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 3,4% в упаковках. Об этом свидетельствуют результаты проведенного DSM Group аудита фармацевтического рынка РФ.С конца весны 2016 года продажи лекарств в аптеках показывали положительную динамику в рублях и падение в упаковках в пределах 1-2%. С августа объемы продаж относительно периодов прошлого года стали расти не только в стоимостном выражении, но и в натуральном. В большей мере такая картина складывалась из-за раннего сезона и начала продаж противопростудных и противовирусных препаратов.По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, прироста аптечных продаж в упаковках стоило ждать. На протяжении последних трех лет продажи в аптеках в упаковках снижались в среднем на 3%; в результате объем с 4,5 млрд упаковок в 2012 году уменьшился до чуть менее 4 млрд упаковок.Инфляция на лекарства в аптечном сегменте за 12 месяцев 2016 года составила 5%. Рост цен на лекарства сравним с индексом потребительских цен в целом (по данным Госкомстата, 5,4%). Традиционно более существенная инфляция на позиции, которые не относятся к списку ЖНВЛП. За год в среднем цены на данный сегмент выросли на 6,9%, тогда как на ЖНВЛП индекс цен составил 1,3%.Аптеки традиционно заметнее поднимают цены на препараты дешевого ценового сегмента: в 2016 году инфляция на препараты с ценой до 50 рублей составила 7,1%. Также рост выше среднего (6,8%) наблюдается на самый емкий ценовой сегмент (от 150 до 500 рублей). Рост цен в сегменте от 50 до 150 рублей составил 4,9%. Дорогие препараты (с ценой выше 500 рублей) стали стоить всего на 1,9% дороже, чем в декабре 2015 года.За 12 месяцев 2016 года доля отечественных препаратов составила 27,3% в стоимостном выражении и 57,4% в натуральном. Реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 18%, объем продаж импортных препаратов на 6%. Таким образом, отечественные лекарства обеспечили в большей мере рост рынка, чем препараты иностранных производителей. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 71 рубль, стоимость импортной упаковки в среднем составила 253 рублей.Соотношение продаж лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска. В 2016 году доля безрецептурных препаратов составила 52,2% в стоимостном выражении и 69,1% в натуральном. При этот ОТС-препараты росли в денежном выражении на 11%, тогда как рецептурные выросли на 7%. Рост безрецептурных препаратов обеспечен больше инфляцией на данную группу, в упаковках ОТС-препараты увеличились в объеме всего на 2%, тогда как рецептурные на 5,5%. В связи с этим наблюдается снижение доли ОТС-препаратов в натуральном выражении. Конечно, на такую динамику повлияло, в том числе, и уменьшение доли дешевых препаратов в целом в аптечном сегменте, так как лекарства с ценой до 50 рублей на 80% представлены безрецептурными препаратами. Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата была на уровне 230 рублей, безрецептурный препарат стоил в ценах закупки аптек в среднем 112 рублей.Совокупно ТОП-20 брендов занимают 11% рынка. «В упаковках продолжают лидировать традиционные дешевые препараты (бактерицидный пластырь, Цитрамон и Уголь активированный). Отметим, что в упаковках ТОП-20 брендов занимают около 20% аптечных продаж, то есть концентрация выше, чем в стоимостном объеме», - отмечает Сергей Шуляк.Ключевые слова: DSM Group



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В 2016 году в России был зафиксирован рост аптечных продаж За прошлый год через аптечную сеть было реализовано 4122 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 611 млрд рублей (в ценах закупки аптек), это на 8,8% больше, чем в 2015 году в стоимостном выражении и на 3,4% в упаковках. Эксперт из РФ вошел в комиссию по проблеме лекарственной устойчивости бактерий В международную группу по проблеме развития устойчивости патогенов к антибактериальным препаратам вошли представители правительств и научных сообществ 15 стран, среди которых – заместитель министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова. В Димитровграде состоялся технический запуск протонного ускорителя В центре медицинской радиологии в Димитровграде начались предпусковые испытания протонного ускорителя. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года. Ривароксабан превзошел по эффективности аспирин в профилактике венозной тромбоэмболии Согласно результатам исследования, пероральный антикоагулянт ривароксабан аналогичен по безопасности аспирину, но превосходит его по эффективности в профилактике рецидива венозной тромбоэмболии. AstraZeneca передаст Circassia права на два ЛС против ХОБЛ По словам исполнительного директора Circassia Стива Хэрриса (Steve Harris) сначала компании будут делить доход от продажи ЛС в соотношении 50х50, и в течение двух лет Circassia полностью выкупит права на них.



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