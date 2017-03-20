Эксперт из РФ вошел в комиссию по проблеме лекарственной устойчивости бактерий

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Главная / Новости медицины и фармации
20.03.2017 13:52
Эксперт из РФ вошел в комиссию по проблеме лекарственной устойчивости бактерийГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании международной комиссии, которая будет координировать усилия стран по реагированию на проблему распространения инфекций, устойчивых к антибиотикам. В состав группы была включена помощник главы Минздрава РФ Ляля Габбасова, информирует ТАСС.
Решение о создании комиссии было принято в соответствии с политической декларацией, принятой в сентябре на совещании высокого уровня, в которой принимала участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«Задачей группы будет подготовка практического руководства для формирования подходов, необходимых для принятия эффективных глобальных действий по реагированию на проблему устойчивости к антибиотикам, в том числе путей улучшения координации (международных усилий)», - пояснили в ООН.
В состав комиссии вошли представители правительств и научных сообществ 15 стран, среди которых Бразилия, Великобритания, Индия, Италия, Китай, Саудовская Аравия, США, Швейцария, Япония. Помогать им будут эксперты 11 специализированных агентств ООН и других международных организаций, среди них - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, Программа ООН по окружающей среде. Руководить работой комиссии будет первый заместитель генсека Амина Мохаммед и генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь.
По прогнозам ВОЗ, устойчивость инфекций к антибиотикам в ближайшие десятилетия будет принимать все более опасные масштабы и к 2050 году от излечимых ранее заболеваний будут погибать почти 10 млн человек в год - в 14 раз больше, чем в настоящее время. При этом совокупные экономические потери государств, вызванные тратами на лечение больных, к середине века могут превысить 100 трлн долларов.
Ключевые слова: ООН, Минздрав, лекарственная устойчивость
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