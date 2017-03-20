В Димитровграде состоялся технический запуск протонного ускорителя 18 марта 2017 года начались предпусковые испытания протонного ускорителя в строящемся центре медицинской радиологии в Димитровграде,



Запуск ускорителя на базе Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии (ФВЦМР) позволит оказывать медицинскую помощь не только гражданам, относящимся к контингенту, обслуживаемого ФМБА России, но и взрослому населению Приволжского федерального округа и других регионов страны. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.



В настоящее время завершается механическая сборка оборудования Центра протонной терапии, подключение питания, сетей управления, систем охлаждения, подачи сжатого воздуха и медицинских газов к установкам и шкафам управления. Уже выполнены сборка и подключение механических систем комнат лечения гантри, линии (системы) транспортировки протонного пучка, а также протонного циклотрона и его вспомогательных систем. В рамках текущего цикла работ специалистами IBA будут проведены предпусковые испытания циклотрона, опробование различных элементов установки поочерёдно и проверка надежности работы системы управления контролем доступа в зону работы оборудования.



По статистическим данным, в нашей стране протонная лучевая терапия показана 7-8% онкологических больных, среди детей с различными опухолями эта цифра достигает 90%. Основным отличием данного центра от существующих экспериментальных лабораторий будет его высокая пропускная способность. Как ранее отмечала Министр здравоохранения Вероника Скворцова, новый протонный корпус ФВЦМР рассчитан почти на 200 тыс. посещений в год.



Ключевые слова: Димитровград 18 марта 2017 года начались предпусковые испытания протонного ускорителя в строящемся центре медицинской радиологии в Димитровграде, сообщается на сайте Минздрава . В этом центре собраны все методы диагностики и лечения – лучевые и ядерные, благодаря чему пациент может получить уникальную высокотехнологичную медицинскую помощь в одном месте.Запуск ускорителя на базе Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии (ФВЦМР) позволит оказывать медицинскую помощь не только гражданам, относящимся к контингенту, обслуживаемого ФМБА России, но и взрослому населению Приволжского федерального округа и других регионов страны. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.В настоящее время завершается механическая сборка оборудования Центра протонной терапии, подключение питания, сетей управления, систем охлаждения, подачи сжатого воздуха и медицинских газов к установкам и шкафам управления. Уже выполнены сборка и подключение механических систем комнат лечения гантри, линии (системы) транспортировки протонного пучка, а также протонного циклотрона и его вспомогательных систем. В рамках текущего цикла работ специалистами IBA будут проведены предпусковые испытания циклотрона, опробование различных элементов установки поочерёдно и проверка надежности работы системы управления контролем доступа в зону работы оборудования.По статистическим данным, в нашей стране протонная лучевая терапия показана 7-8% онкологических больных, среди детей с различными опухолями эта цифра достигает 90%. Основным отличием данного центра от существующих экспериментальных лабораторий будет его высокая пропускная способность. Как ранее отмечала Министр здравоохранения Вероника Скворцова, новый протонный корпус ФВЦМР рассчитан почти на 200 тыс. посещений в год.Ключевые слова: Минздрав









Последние новости



В Димитровграде состоялся технический запуск протонного ускорителя В центре медицинской радиологии в Димитровграде начались предпусковые испытания протонного ускорителя. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

Ривароксабан превзошел по эффективности аспирин в профилактике венозной тромбоэмболии Согласно результатам исследования, пероральный антикоагулянт ривароксабан аналогичен по безопасности аспирину, но превосходит его по эффективности в профилактике рецидива венозной тромбоэмболии.

AstraZeneca передаст Circassia права на два ЛС против ХОБЛ По словам исполнительного директора Circassia Стива Хэрриса (Steve Harris) сначала компании будут делить доход от продажи ЛС в соотношении 50х50, и в течение двух лет Circassia полностью выкупит права на них.

За январь-февраль 2017 года импорт в РФ лекарств in-bulk вырос на 51% в денежном выражении За январь-февраль этого года импорт готовых ЛС составил 63,7 млрд рублей, а поставок продукции in-bulk – 14,5 млрд рублей, что на 4% и 51%, соответственно, больше, чем за аналогичный период прошлого года.