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 Главная / Новости медицины и фармации

20.03.2017 12:24

В Димитровграде состоялся технический запуск протонного ускорителя

18 марта 2017 года начались предпусковые испытания протонного ускорителя в строящемся центре медицинской радиологии в Димитровграде, сообщается на сайте Минздрава. В этом центре собраны все методы диагностики и лечения – лучевые и ядерные, благодаря чему пациент может получить уникальную высокотехнологичную медицинскую помощь в одном месте.

Запуск ускорителя на базе Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии (ФВЦМР) позволит оказывать медицинскую помощь не только гражданам, относящимся к контингенту, обслуживаемого ФМБА России, но и взрослому населению Приволжского федерального округа и других регионов страны. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

В настоящее время завершается механическая сборка оборудования Центра протонной терапии, подключение питания, сетей управления, систем охлаждения, подачи сжатого воздуха и медицинских газов к установкам и шкафам управления. Уже выполнены сборка и подключение механических систем комнат лечения гантри, линии (системы) транспортировки протонного пучка, а также протонного циклотрона и его вспомогательных систем. В рамках текущего цикла работ специалистами IBA будут проведены предпусковые испытания циклотрона, опробование различных элементов установки поочерёдно и проверка надежности работы системы управления контролем доступа в зону работы оборудования.

По статистическим данным, в нашей стране протонная лучевая терапия показана 7-8% онкологических больных, среди детей с различными опухолями эта цифра достигает 90%. Основным отличием данного центра от существующих экспериментальных лабораторий будет его высокая пропускная способность. Как ранее отмечала Министр здравоохранения Вероника Скворцова, новый протонный корпус ФВЦМР рассчитан почти на 200 тыс. посещений в год.

Ключевые слова: Минздрав, Димитровград


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