Ривароксабан превзошел по эффективности аспирин в профилактике венозной тромбоэмболии

20.03.2017 10:57
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
20.03.2017 10:57
Ривароксабан превзошел по эффективности аспирин в профилактике венозной тромбоэмболииПероральный антикоагулянт ривароксабан аналогичен по безопасности аспирину, но превосходит его по эффективности в профилактике рецидива венозной тромбоэмболии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine.
Для участия в исследовании было отобрано 3396 пациентов с диагностированной венозной тромбоэмболией. В зависимости от группы пациенты ежедневно получали ривароксабан (20 или 10 мг) или аспирин (100 мг) в течение 6-12 месяцев. Первичной конечной точкой оценки эффективности был показатель развития повторных эпизодов венозной тромбоэмболии, а безопасность терапии оценивалась по частоте случаев кровотечений.
Согласно собранным результатам, среди пациентов, принимавших ривароксабан в дозировке 20 мг/день, рецидив венозной тромбоэмболии был отмечен у 1,5%, а среди принимавших ривароксабан в дозировке 10 мг/день – 1,2%. При этом в группе пациентов, проходивших лечение аспирином, частота рецидива заболевания достигала 4,4%.
Оценка профиля безопасности лекарственных средство показала, что кровотечения в ривароксабан-группах были зафиксированы примерно у 0,4-0,5% пациентов (в зависимости от дозировки), а в группе терапии аспирином – у 0,3%.
Ключевые слова: тромбоз, ривароксабан, аспирин
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.