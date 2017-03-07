Ривароксабан превзошел по эффективности аспирин в профилактике венозной тромбоэмболии Пероральный антикоагулянт ривароксабан аналогичен по безопасности аспирину, но превосходит его по эффективности в профилактике рецидива венозной тромбоэмболии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в



Для участия в исследовании было отобрано 3396 пациентов с диагностированной венозной тромбоэмболией. В зависимости от группы пациенты ежедневно получали ривароксабан (20 или 10 мг) или аспирин (100 мг) в течение 6-12 месяцев. Первичной конечной точкой оценки эффективности был показатель развития повторных эпизодов венозной тромбоэмболии, а безопасность терапии оценивалась по частоте случаев кровотечений.



Согласно собранным результатам, среди пациентов, принимавших ривароксабан в дозировке 20 мг/день, рецидив венозной тромбоэмболии был отмечен у 1,5%, а среди принимавших ривароксабан в дозировке 10 мг/день – 1,2%. При этом в группе пациентов, проходивших лечение аспирином, частота рецидива заболевания достигала 4,4%.



Оценка профиля безопасности лекарственных средство показала, что кровотечения в ривароксабан-группах были зафиксированы примерно у 0,4-0,5% пациентов (в зависимости от дозировки), а в группе терапии аспирином – у 0,3%.



Ключевые слова: ривароксабан, аспирин Пероральный антикоагулянт ривароксабан аналогичен по безопасности аспирину, но превосходит его по эффективности в профилактике рецидива венозной тромбоэмболии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine Для участия в исследовании было отобрано 3396 пациентов с диагностированной венозной тромбоэмболией. В зависимости от группы пациенты ежедневно получали ривароксабан (20 или 10 мг) или аспирин (100 мг) в течение 6-12 месяцев. Первичной конечной точкой оценки эффективности был показатель развития повторных эпизодов венозной тромбоэмболии, а безопасность терапии оценивалась по частоте случаев кровотечений.Согласно собранным результатам, среди пациентов, принимавших ривароксабан в дозировке 20 мг/день, рецидив венозной тромбоэмболии был отмечен у 1,5%, а среди принимавших ривароксабан в дозировке 10 мг/день – 1,2%. При этом в группе пациентов, проходивших лечение аспирином, частота рецидива заболевания достигала 4,4%.Оценка профиля безопасности лекарственных средство показала, что кровотечения в ривароксабан-группах были зафиксированы примерно у 0,4-0,5% пациентов (в зависимости от дозировки), а в группе терапии аспирином – у 0,3%.Ключевые слова: тромбоз









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Ривароксабан превзошел по эффективности аспирин в профилактике венозной тромбоэмболии Согласно результатам исследования, пероральный антикоагулянт ривароксабан аналогичен по безопасности аспирину, но превосходит его по эффективности в профилактике рецидива венозной тромбоэмболии.

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