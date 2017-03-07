AstraZeneca передаст Circassia на два ЛС против ХОБЛ

17.03.2017 17:58
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
17.03.2017 17:58
AstraZeneca передаст Circassia на два ЛС против ХОБЛБританская фармацевтическая компания Circassia подписала с AstraZeneca соглашение о совместной разработке и коммерциализации в США двух лекарственных средств с правом выкупа прав на них. Речь идет о препаратах для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – Tudorza (аклидиния бромид) и экспериментальном комбинированном Duaklir, пишет Reuters.
По словам исполнительного директора Circassia Стива Хэрриса (Steve Harris) сначала компании будут делить доход от продажи ЛС в соотношении 50х50, и в течение двух лет Circassia полностью выкупит права на них. Он отметил, что в 2016 году продажи Tudorza составили 170 млн долларов, а Duaklir в настоящее время готовится к регистрации на территории США.
По условиям соглашения, AstraZeneca получит акции Circassia Pharmaceuticals на сумму 50 млн долларов. Еще 100 млн долларов Circassia выплатит в июне 2019 года или раньше, в случае регистрации Duaklir американскими регуляторными органами.
Ключевые слова: AstraZeneca, Circassia
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.