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 Главная / Новости медицины и фармации

17.03.2017 17:58

AstraZeneca передаст Circassia на два ЛС против ХОБЛ

Британская фармацевтическая компания Circassia подписала с AstraZeneca соглашение о совместной разработке и коммерциализации в США двух лекарственных средств с правом выкупа прав на них. Речь идет о препаратах для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – Tudorza (аклидиния бромид) и экспериментальном комбинированном Duaklir, пишет Reuters.

По словам исполнительного директора Circassia Стива Хэрриса (Steve Harris) сначала компании будут делить доход от продажи ЛС в соотношении 50х50, и в течение двух лет Circassia полностью выкупит права на них. Он отметил, что в 2016 году продажи Tudorza составили 170 млн долларов, а Duaklir в настоящее время готовится к регистрации на территории США.

По условиям соглашения, AstraZeneca получит акции Circassia Pharmaceuticals на сумму 50 млн долларов. Еще 100 млн долларов Circassia выплатит в июне 2019 года или раньше, в случае регистрации Duaklir американскими регуляторными органами.

Ключевые слова: AstraZeneca, Circassia


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