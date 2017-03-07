За январь-февраль 2017 года импорт в РФ лекарств in-bulk вырос на 51% в денежном выражении В первые два месяца 2017 года импорт готовых лекарственных препаратов в Россию в денежном выражении вырос на 4%, тогда как ввоз продукции in-bulk увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный объем импорта медикаментов за 2 месяца вырос в рублевом выражении на 11%, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma.



За январь-февраль этого года импорт готовых ЛС составил 63,7 млрд рублей, а поставок продукции in-bulk – 14,5 млрд рублей. При этом натуральные объемы поставок готовых лекарств на протяжении первых месяцев 2017 г. не характеризуются большим ростом - всего в Россию было ввезено порядка 275,4 млн упаковок, на 3% больше чем в январе-феврале 2016 г. Суммарно, вместе с поставками in-bulk, импорт за два месяца составил 5,83 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), долгосрочная динамика, даже несмотря на значительный рост поставок не расфасованных ЛП, отрицательная: -3%.



Доля рубля по итогам периода январь-февраль 2017 г. в расчетах за поставки по всем медикаментам (готовые формы и in-bulk) выросла до уровня 95,4% (+1,4%), при этом объем платежей в долларах и евро синхронно сократился, на эти валюты сейчас приходится всего 4,1% всех платежей. Кроме того, заметно изменилась география поставок, за первые месяцы 2017 г. импорт осуществлялся из 48 стран, тогда как годом ранее из 50. Впрочем, лидеры за это время не изменились, на первом месте поставки из Германии (17% от общего объёма импорта в денежном эквиваленте) и Голландии (11,1%).



Ключевые слова: В первые два месяца 2017 года импорт готовых лекарственных препаратов в Россию в денежном выражении вырос на 4%, тогда как ввоз продукции in-bulk увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный объем импорта медикаментов за 2 месяца вырос в рублевом выражении на 11%, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma.За январь-февраль этого года импорт готовых ЛС составил 63,7 млрд рублей, а поставок продукции in-bulk – 14,5 млрд рублей. При этом натуральные объемы поставок готовых лекарств на протяжении первых месяцев 2017 г. не характеризуются большим ростом - всего в Россию было ввезено порядка 275,4 млн упаковок, на 3% больше чем в январе-феврале 2016 г. Суммарно, вместе с поставками in-bulk, импорт за два месяца составил 5,83 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), долгосрочная динамика, даже несмотря на значительный рост поставок не расфасованных ЛП, отрицательная: -3%.Доля рубля по итогам периода январь-февраль 2017 г. в расчетах за поставки по всем медикаментам (готовые формы и in-bulk) выросла до уровня 95,4% (+1,4%), при этом объем платежей в долларах и евро синхронно сократился, на эти валюты сейчас приходится всего 4,1% всех платежей. Кроме того, заметно изменилась география поставок, за первые месяцы 2017 г. импорт осуществлялся из 48 стран, тогда как годом ранее из 50. Впрочем, лидеры за это время не изменились, на первом месте поставки из Германии (17% от общего объёма импорта в денежном эквиваленте) и Голландии (11,1%).Ключевые слова: RNC Pharma









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