Препарат для лечения СРК оказался опасен для пациентов с удаленным желчным пузырем Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпустила предупреждение о необходимости отказа от терапии элюксадолином (eluxadoline) пациентами с удаленным желчным пузырем из-за высокого риска развития жизнеугрожающего панкреатита. Об этом пишет



Обзор доступных данных, проведенный FDA показал, что введение всего одной или двух доз элюксадолина (по 75 мг) пациентам с удаленным желчным пузырем повышает риск госпитализации или летального исхода из-за развития панкреатита. Согласно рекомендациям FDA, лечащие врачи не должны назначать элюксадолин таким пациентам.



Препарат элюксадолин, права на который принадлежат Allergan,



Элуксадолин является агонистом опиоидного рецептора мю и антагонистом опиоидного рецептора дельта. Компания Allergan получила права на элексадолин после приобретения Furiex Pharmaceuticals в июле прошлого года. Стоимость сделки составила 1,46 млрд долларов.





Ключевые слова: Allergan, предупреждение Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпустила предупреждение о необходимости отказа от терапии элюксадолином (eluxadoline) пациентами с удаленным желчным пузырем из-за высокого риска развития жизнеугрожающего панкреатита. Об этом пишет Pharmacy Times Обзор доступных данных, проведенный FDA показал, что введение всего одной или двух доз элюксадолина (по 75 мг) пациентам с удаленным желчным пузырем повышает риск госпитализации или летального исхода из-за развития панкреатита. Согласно рекомендациям FDA, лечащие врачи не должны назначать элюксадолин таким пациентам.Препарат элюксадолин, права на который принадлежат Allergan, был зарегистрирован в США в 2015 году для лечения синдрома раздраженного кишечника с преобладанием диареи. Эффективность элуксадолина была подтверждена в плацебо контролируемых клинических исследованиях при участии 2425 пациентов.Элуксадолин является агонистом опиоидного рецептора мю и антагонистом опиоидного рецептора дельта. Компания Allergan получила права на элексадолин после приобретения Furiex Pharmaceuticals в июле прошлого года. Стоимость сделки составила 1,46 млрд долларов.Ключевые слова: FDA









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