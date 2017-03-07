Препарат для лечения СРК оказался опасен для пациентов с удаленным желчным пузырем

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Главная / Новости медицины и фармации
17.03.2017 16:30
Препарат для лечения СРК оказался опасен для пациентов с удаленным желчным пузыремАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпустила предупреждение о необходимости отказа от терапии элюксадолином (eluxadoline) пациентами с удаленным желчным пузырем из-за высокого риска развития жизнеугрожающего панкреатита. Об этом пишет Pharmacy Times.
Обзор доступных данных, проведенный FDA показал, что введение всего одной или двух доз элюксадолина (по 75 мг) пациентам с удаленным желчным пузырем повышает риск госпитализации или летального исхода из-за развития панкреатита. Согласно рекомендациям FDA, лечащие врачи не должны назначать элюксадолин таким пациентам.
Препарат элюксадолин, права на который принадлежат Allergan, был зарегистрирован в США в 2015 году для лечения синдрома раздраженного кишечника с преобладанием диареи. Эффективность элуксадолина была подтверждена в плацебо контролируемых клинических исследованиях при участии 2425 пациентов.
Элуксадолин является агонистом опиоидного рецептора мю и антагонистом опиоидного рецептора дельта. Компания Allergan получила права на элексадолин после приобретения Furiex Pharmaceuticals в июле прошлого года. Стоимость сделки составила 1,46 млрд долларов.
Ключевые слова: FDA, Allergan, предупреждение
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