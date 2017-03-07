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 Главная / Новости медицины и фармации

17.03.2017 15:26

Гаврилов: план по повышению зарплат медработников не был выполнен

Проанализировав данные, представленные Росстатом, эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» пришли к выводу, что повышение зарплат российских медработников в 2016 году не достигло целевых показателей, особенно сильно отстают от плана зарплаты младшего медперсонала. В материале Фонда, поступившем в редакцию Remedium, говорится, что это ставит под вопрос выполнение требований президента и правительства о последовательном повышении зарплат врачей за 2017 год до 200% от средней по региону.

По предварительным данным Росстата у врачей, работающих в медицинских организациях федерального уровня, средняя зарплата к концу 2016 года почти достигла 180% от средней зарплаты по региону, однако средняя зарплата врачей по всем типам медицинских организаций (включая региональные и муниципальные) составила 155,1% от средней зарплаты по стране (на 2,8% ниже плана), среднего медперсонала - 86,2% (на 0,1% ниже плана), младшего медперсонала - 56,4% (на 20% ниже плана).

Директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов рассказал, что у каждого региона есть своя собственная «дорожная карта» на 2012 - 2018 годы, где зафиксированы целевые показатели, связывающие размер средней зарплаты врачей и других медработников с величиной средней зарплаты в регионах. «По нашим данным, в 2016 году более трети регионов (31 из 85) не достигли целевого показателя по средней зарплате врачей. При этом более, чем на 10% не дотянули до плана Москва (86,4%), Рязанская область (84,8%), Республика Татарстан (88,7%) и Курская область (89,0%)», - рассказал Эдуард Гаврилов.

Пятая часть (16 из 85) регионов не достигли целевого показателя по зарплате среднего медперсонала. Среди антилидеров рейтинга оказались Тюменская область (87,4%), Рязанская область (90,5%), Республика Саха (Якутия) (91,2%) и Омская область (92,1%). «Наихудшая ситуация сложилась с повышением зарплат младшего медперсонала. Целевого показателя не достигли почти три четверти (62 из 85) регионов», - подчеркнул глава Фонда «Здоровье».

Отдельно он перечислил регионы, не справившиеся с запланированным повышением зарплат среди всех трех категорий медицинских работников одновременно. Это Воронежская, Курская, Рязанская, Ярославская, Астраханская, Ульяновская, Тюменская, Омская области; Республики Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Саха (Якутия); Карачаево-Черкесская Республика; Ямало-Ненецкий автономный округ; Забайкальский край.

Ключевые слова: Фонд независимого мониторинга «Здоровье», Эдуард Гаврилов, зарплата


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