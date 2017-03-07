Весной в регионах стартует пилотный проект по риск-шерингу В российских регионах в скором времени стартует пилотный проект по внедрению механизмов закупок лекарственных препаратов по инновационным моделям договоров на основе соглашений о разделении рисков. Проект будет реализован в Москве, Московской и Калужской областях при участии 8 фармпроизводителей,



В пилотный проект планируется включить инновационные препараты для лечения ряда онкологических и аутоиммунных заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника и гепатита С, включенных в перечень ЖНВЛП. Все отобранные для участия в проекте препараты относятся к дорогостоящим и находящимся под патентной защитой. Окончательное решение о выборе предложений - за регионами, участвующими в проекте.



Срок реализации пилотного проекта определен в один год, по его результатам будет приниматься решение о продолжении или расширении проекта. Для ряда препаратов этот срок может быть продлен ввиду специфики лечения заболеваний.



В рамках проекта государство будет полностью оплачивать стоимость поставленных производителями препаратов только в случае эффективности терапии. При отсутствии положительного эффекта от лечения у конкретного пациента он переводится на другую схему лечения, а компания возвращает израсходованные средства или препарат, который впоследствии используется для лечения новых пациентов. Подобная схема позволяет сократить издержки, повысить доступность новых методов лечения и служит инструментом снижения цен на дорогостоящие лекарственные средства.



Ключевые слова: пилотный проект В российских регионах в скором времени стартует пилотный проект по внедрению механизмов закупок лекарственных препаратов по инновационным моделям договоров на основе соглашений о разделении рисков. Проект будет реализован в Москве, Московской и Калужской областях при участии 8 фармпроизводителей, пишет «Российская газета» В пилотный проект планируется включить инновационные препараты для лечения ряда онкологических и аутоиммунных заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника и гепатита С, включенных в перечень ЖНВЛП. Все отобранные для участия в проекте препараты относятся к дорогостоящим и находящимся под патентной защитой. Окончательное решение о выборе предложений - за регионами, участвующими в проекте.Срок реализации пилотного проекта определен в один год, по его результатам будет приниматься решение о продолжении или расширении проекта. Для ряда препаратов этот срок может быть продлен ввиду специфики лечения заболеваний.В рамках проекта государство будет полностью оплачивать стоимость поставленных производителями препаратов только в случае эффективности терапии. При отсутствии положительного эффекта от лечения у конкретного пациента он переводится на другую схему лечения, а компания возвращает израсходованные средства или препарат, который впоследствии используется для лечения новых пациентов. Подобная схема позволяет сократить издержки, повысить доступность новых методов лечения и служит инструментом снижения цен на дорогостоящие лекарственные средства.Ключевые слова: риск-шеринг









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