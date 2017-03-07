Весной в регионах стартует пилотный проект по риск-шерингу

17.03.2017 13:55
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
17.03.2017 13:55
Весной в регионах стартует пилотный проект по риск-шерингуВ российских регионах в скором времени стартует пилотный проект по внедрению механизмов закупок лекарственных препаратов по инновационным моделям договоров на основе соглашений о разделении рисков. Проект будет реализован в Москве, Московской и Калужской областях при участии 8 фармпроизводителей, пишет «Российская газета».
В пилотный проект планируется включить инновационные препараты для лечения ряда онкологических и аутоиммунных заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника и гепатита С, включенных в перечень ЖНВЛП. Все отобранные для участия в проекте препараты относятся к дорогостоящим и находящимся под патентной защитой. Окончательное решение о выборе предложений - за регионами, участвующими в проекте.
Срок реализации пилотного проекта определен в один год, по его результатам будет приниматься решение о продолжении или расширении проекта. Для ряда препаратов этот срок может быть продлен ввиду специфики лечения заболеваний.
В рамках проекта государство будет полностью оплачивать стоимость поставленных производителями препаратов только в случае эффективности терапии. При отсутствии положительного эффекта от лечения у конкретного пациента он переводится на другую схему лечения, а компания возвращает израсходованные средства или препарат, который впоследствии используется для лечения новых пациентов. Подобная схема позволяет сократить издержки, повысить доступность новых методов лечения и служит инструментом снижения цен на дорогостоящие лекарственные средства.
Ключевые слова: риск-шеринг, пилотный проект
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.