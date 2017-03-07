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 Главная / Новости медицины и фармации

17.03.2017 10:51

В России выросли розничные объемы продаж лекарственных препаратов

Объемы продаж лекарственных препаратов в России за год увеличились на 20%. Чаще всего жители РФ покупали средства для лечения заболеваний желудочно-кишечной, респираторной и сердечно-сосудистой систем, пишут «Известия».

В январе 2017 года было куплено на 19,6% больше лекарственных препаратов, чем за первый месяц прошлого года, свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group. При этом средняя стоимость упаковки лекарства выросла на 3,5% с января прошлого года, сказано в исследовании. В течение января 2017 года цены в рублях возросли еще на 0,7%.

В текущем году аналитики отмечают тенденцию повышения спроса на лекарства: в январе 2017 года аптеки продали 372 млн упаковок лекарств, что на 15,5% больше, чем за этот же период в 2016 году. Самыми продаваемыми стали препараты для лечения заболеваний пищеварительной системы – их доля занимает 19%. На втором месте по популярности – лекарственные средства против респираторных заболеваний (13,7%), на третьем – препараты против сердечно-сосудистых нарушений (12,1%). Самые высокие продажи из отдельных препаратов — у Ингавирина, Кагоцела и Нурофена.

По данным DSM Group, 70% продаж в денежном эквиваленте пришлись на импортные лекарства. При этом по количеству проданных упаковок лидируют отечественные препараты — их доля в натуральном выражении составила 58%.
Специалисты отмечают, что медицинских причин для увеличения продаж лекарственных средств не наблюдается.

Ключевые слова: аптека, Фармрынок РФ


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