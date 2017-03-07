В Великобритания выдана первая лицензия на ЭКО с использованием генетического материала трех человек

ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» ФАНО совместно с СПбНИИВС ФМБА организовали первую поставку в Латинскую Америку отечественной вакцины против желтой лихорадки.

В администрации нового президента США ожидают получить в 2018 году от фармкомпаний, желающих вывести свои ЛС на американский рынок, более 2 млрд долларов, что в 2 раза больше, чем в 2017 году.