Институт им. Чумакова поставил в Никарагуа 60 тыс. доз вакцины против желтой лихорадки

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Главная / Новости медицины и фармации
16.03.2017 16:45
Институт им. Чумакова поставил в Никарагуа 60 тыс. доз вакцины против желтой лихорадкиФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» ФАНО совместно с Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России организовали первую поставку в Латинскую Америку отечественной вакцины против желтой лихорадки.
По запросу минздрава Никарагуа в середине марта 60 тыс. доз российской вакцины было доставлено в страну при соблюдении стандартов «холодовой цепи».
Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института им. М.П. Чумакова РАМН в России является единственным, кто имеет разрешение ВОЗ на поставку вакцин от желтой лихорадки по благотворительным программам по линии агентств ООН (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПАОЗ). На сегодняшний день предприятие поставляет вакцину от желтой лихорадки в Камерун, Нигерию, Конго, Того, Лаос, Гвинею, Монголию и др. страны.
В 2014 году был представлен проект по внедрению российских иммунобиологических препаратов на рынок стран Центральной и Латинской Америки. проект включает поставки готовых препаратов, а также поэтапное создание комплекса по производству вакцин и других медицинских иммунобиологических ЛС из активных фармацевтических субстанций российского производства.
Ключевые слова: Предприятие института им. М.П. Чумакова, желтая лихорадка
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