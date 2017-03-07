Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

16.03.2017 16:45

Институт им. Чумакова поставил в Никарагуа 60 тыс. доз вакцины против желтой лихорадки

ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» ФАНО совместно с Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России организовали первую поставку в Латинскую Америку отечественной вакцины против желтой лихорадки.

По запросу минздрава Никарагуа в середине марта 60 тыс. доз российской вакцины было доставлено в страну при соблюдении стандартов «холодовой цепи».

Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института им. М.П. Чумакова РАМН в России является единственным, кто имеет разрешение ВОЗ на поставку вакцин от желтой лихорадки по благотворительным программам по линии агентств ООН (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПАОЗ). На сегодняшний день предприятие поставляет вакцину от желтой лихорадки в Камерун, Нигерию, Конго, Того, Лаос, Гвинею, Монголию и др. страны.

В 2014 году был представлен проект по внедрению российских иммунобиологических препаратов на рынок стран Центральной и Латинской Америки. проект включает поставки готовых препаратов, а также поэтапное создание комплекса по производству вакцин и других медицинских иммунобиологических ЛС из активных фармацевтических субстанций российского производства. 

Ключевые слова: Предприятие института им. М.П. Чумакова, желтая лихорадка


Последние новости

16.03.2017 17:19

В Великобритания выдана первая лицензия на ЭКО с использованием генетического материала трех человек

Данная процедура позволяет избежать передачи наследственных митохондриальных заболеваний путем переноса ядра яйцеклетки женщины-носительницы наследственного заболевания в цитоплазму яйцеклетки здорового донора.

16.03.2017 16:45

Институт им. Чумакова поставил в Никарагуа 60 тыс. доз вакцины против желтой лихорадки

ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» ФАНО совместно с СПбНИИВС ФМБА организовали первую поставку в Латинскую Америку отечественной вакцины против желтой лихорадки.

16.03.2017 15:34

Администрация Трампа увеличит взносы за рассмотрение регистрационных заявок

В администрации нового президента США ожидают получить в 2018 году от фармкомпаний, желающих вывести свои ЛС на американский рынок, более 2 млрд долларов, что в 2 раза больше, чем в 2017 году.

16.03.2017 14:11

Японская Otsuka покупает разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых

Компания Otsuka Pharmaceutical заплатит до 250 млн долларов за Neurovance - разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых пациентов.

16.03.2017 12:53

Фармпроизводители обеспокоены ценовой политикой правительства Великобритании

Британские производители лекарственных препаратов обвинили консервативное правительство Терезы Мэй в нарушении обязательств по повышению доступности инновационных лекарственных препаратов.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks