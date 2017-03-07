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 Главная / Новости медицины и фармации

16.03.2017 15:34

Администрация Трампа увеличит взносы за рассмотрение регистрационных заявок

Стоимость рассмотрения регистрационных заявок лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории США может вырасти более чем в два раза. Такие изменения предложены в проекте бюджета 2018 года, подготовленном в администрации Дональда Трампа, сообщает Reuters.

В администрации нового президента США ожидают получить в 2018 году от фармкомпаний, желающих вывести свои ЛС на американский рынок, более 2 млрд долларов, что в 2 раза больше, чем в 2017 году. В текущем году разработчики рецептурных препаратов заплатят FDA 866 млн долларов, а дженериковые компании – 324 млн долларов.

Составители проекта бюджета считают, что компании, получающие выгоду от благоприятного решения FDA «могут и должны за это платить». При этом контрольные органы будут принимать меры по сокращению сроков рассмотрения регистрационных заявок.

Ключевые слова: FDA, Дональд Трамп


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