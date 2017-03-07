Администрация Трампа увеличит взносы за рассмотрение регистрационных заявок

16.03.2017 15:34
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
16.03.2017 15:34
Администрация Трампа увеличит взносы за рассмотрение регистрационных заявокСтоимость рассмотрения регистрационных заявок лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории США может вырасти более чем в два раза. Такие изменения предложены в проекте бюджета 2018 года, подготовленном в администрации Дональда Трампа, сообщает Reuters.
В администрации нового президента США ожидают получить в 2018 году от фармкомпаний, желающих вывести свои ЛС на американский рынок, более 2 млрд долларов, что в 2 раза больше, чем в 2017 году. В текущем году разработчики рецептурных препаратов заплатят FDA 866 млн долларов, а дженериковые компании – 324 млн долларов.
Составители проекта бюджета считают, что компании, получающие выгоду от благоприятного решения FDA «могут и должны за это платить». При этом контрольные органы будут принимать меры по сокращению сроков рассмотрения регистрационных заявок.
Ключевые слова: FDA, Дональд Трамп
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.