Главная / Новости медицины и фармации Ведущие педиатры страны поддержали включение вакцин от ВПЧ и РВИ в национальный кадендарь прививок В феврале состоялся XVIII Съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» с международным участием, посвященный 90 – летию профессиональной ассоциации детских врачей страны. Программа Съезда включала вопросы организации медицинской помощи детям, охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высокотехнологичных методов диагностики и лечения болезней детского возраста, школьной медицины, детской хирургии и другие актуальные проблемы.



В рамках мероприятия ведущие специалисты по вопросам вакцинации и профилактики инфекционных заболеваний обсудили две острые проблемы отечественного здравоохранения: прививку от ВПЧ и РВИ. Эксперты этой области выступают за включение вакцин от этих заболеваний в Национальный календарь прививок.



По вопросам заболеваемости ротавирусной инфекцией и необходимости вакцинотерапии дала свои комментарии Сусанна Харит, д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-исследовательского Института детских инфекций ФМБА:



«Первые 2-3 раза в жизни ротавирусная инфекция проходит очень тяжело, больше всего страдают дети до года. У них, как правило, кишечная инфекция проходит с регидратацией, то есть обезвоживанием, которое может привести к поражению нервной и сердечно-сосудистой системы, вызвать судороги, кому и даже гибель ребенка. По статистике всемирной организации здравоохранения ротавирусная инфекция по уровню детской смертности стоит на 2 месте после пневмонии».



Ежегодно ротавирусом заболевает в среднем 125 млн. детей на Земле. Из них около 2,5 млн. попадают в больницы, и порядка полумиллиона детей каждый год умирают от ротавирусной инфекции. Согласно статистическим данным практически 96% детей переносят РВИ к двухлетнему возрасту, а пик заболеваемости приходится на возраст 6-12 месяцев.



По мнению ведущих профильных экспертов, наиболее эффективным способом защитить ребенка от опасных осложнений ротавирусной инфекции является вакцинация. Но участники симпозиума акцентируют внимание на том, что первую дозу нужно ввести не позднее третьего месяца жизни ребенка, а третью прививку, последнюю – на 8 месяце. Также существует ряд простых советов, следуя которым возможно снизить вероятность возникновение данного заболевания, например, грудное вскармливание ребенка и регулярное мытье рук.



По вопросам вируса папилломы человека и о прививочной кампании против данного заболевания, опасность которого, по мнению экспертов, приуменьшена, высказалась Лейла Намазова-Баранова, академик РАН, профессор, д.м.н.:



«На сегодняшний день выявлено более 100 разновидностей ВПЧ, 13 из которых способны вызвать рак шейки матки. ВПЧ также играет определенную роль в развитии рака кожи, ротоглотки, заднепроходного канала и полового члена».



Вакцинопрофилактику против ВПЧ необходимо делать как можно раньше, так как безопасных вирусов не существует, и каждый из них оставляет след в организме, и если человек уже является носителем вируса, то никакая вакцина не сработает.



Современные вакцины от ВПЧ полностью снимают риск заражения, а благодаря отсутствию в их составе ДНК вируса, они не вызывают побочных эффектов и являются безопасной мерой профилактики рака и генитальных бородавок. На данный момент в мире зарегистрировано три вакцины против ВПЧ, две из которых лицензированы в России, но пока применяется только в рамках региональных экспериментов. На территории Российской Федерации разрешены две вакцины для профилактики инфекций, вызванных ВПЧ – Гардасил® и Церварикс®. Данные вакцины содержат L1 белки вируса папилломы человека, обе вакцины направлены против ВПЧ 16 и 18 типов, но Гардасил® также дополнительно направлен против 6 и 11 типов вируса.



В национальный календарь прививок вакцины от ВПЧ и РВИ пока не входят, однако большинство специалистов выступают в поддержку их включения. Министерство здравоохранения вскоре рассмотрит этот вопрос, а пока педиатрам остается каждый день объяснять родителям, почему эти прививки необходимы, насколько они безопасны и от каких страшных проблем способны защитить ребенка.







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