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 Главная / Новости медицины и фармации

16.03.2017 14:11

Японская Otsuka покупает разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых

Компания Otsuka Pharmaceutical достигла соглашения по приобретению Neurovance - разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых пациентов, сообщает Drug Discovery&Development.

По условиям договора, американское подразделение Otsuka Pharmaceutical - Otsuka America выплатит первоначальный платеж в размере 100 млн долларов, а также обязуется заплатить до 150 млн долларов при достижении определенных целей в разработке, регистрации и продажах лекарственных препаратов.

В портфеле Neurovance находится экспериментальный препарат центанафадин (centanafadine), созданный для лечения взрослых пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Центанафадин препятствует обратному захвату норадреналина, дофамина и серотонина. Клинические исследования II фазы подтвердили перспективность данного лекарственного средства.

Ключевые слова: Otsuka, слияния и поглощения


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