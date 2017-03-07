Японская Otsuka покупает разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых Компания Otsuka Pharmaceutical достигла соглашения по приобретению Neurovance - разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых пациентов, сообщает



По условиям договора, американское подразделение Otsuka Pharmaceutical - Otsuka America выплатит первоначальный платеж в размере 100 млн долларов, а также обязуется заплатить до 150 млн долларов при достижении определенных целей в разработке, регистрации и продажах лекарственных препаратов.



В портфеле Neurovance находится экспериментальный препарат центанафадин (centanafadine), созданный для лечения взрослых пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).



Центанафадин препятствует обратному захвату норадреналина, дофамина и серотонина. Клинические исследования II фазы подтвердили перспективность данного лекарственного средства.



Ключевые слова: слияния и поглощения Компания Otsuka Pharmaceutical достигла соглашения по приобретению Neurovance - разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых пациентов, сообщает Drug Discovery&Development По условиям договора, американское подразделение Otsuka Pharmaceutical - Otsuka America выплатит первоначальный платеж в размере 100 млн долларов, а также обязуется заплатить до 150 млн долларов при достижении определенных целей в разработке, регистрации и продажах лекарственных препаратов.В портфеле Neurovance находится экспериментальный препарат центанафадин (centanafadine), созданный для лечения взрослых пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).Центанафадин препятствует обратному захвату норадреналина, дофамина и серотонина. Клинические исследования II фазы подтвердили перспективность данного лекарственного средства.Ключевые слова: Otsuka









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Японская Otsuka покупает разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых Компания Otsuka Pharmaceutical заплатит до 250 млн долларов за Neurovance - разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых пациентов.

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