Японская Otsuka покупает разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых

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Главная / Новости медицины и фармации
16.03.2017 14:11
Японская Otsuka покупает разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослыхКомпания Otsuka Pharmaceutical достигла соглашения по приобретению Neurovance - разработчика препарата для лечения СДВГ у взрослых пациентов, сообщает Drug Discovery&Development.
По условиям договора, американское подразделение Otsuka Pharmaceutical - Otsuka America выплатит первоначальный платеж в размере 100 млн долларов, а также обязуется заплатить до 150 млн долларов при достижении определенных целей в разработке, регистрации и продажах лекарственных препаратов.
В портфеле Neurovance находится экспериментальный препарат центанафадин (centanafadine), созданный для лечения взрослых пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Центанафадин препятствует обратному захвату норадреналина, дофамина и серотонина. Клинические исследования II фазы подтвердили перспективность данного лекарственного средства.
Ключевые слова: Otsuka, слияния и поглощения
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