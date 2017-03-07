Фармпроизводители обеспокоены ценовой политикой правительства Великобритании Британские производители лекарственных препаратов обвинили консервативное правительство Терезы Мэй в нарушении обязательств по повышению доступности инновационных лекарственных препаратов, пишет



Раздраженная реакция представителей фармацевтических и биотехнологических компаний последовала несмотря на уступки правительства, согласившегося увеличить выплаты по отдельным препаратам для лечения орфанных заболеваний. В поддержку фармкомпаний выступили и некоторые благотворительные организации, опасающиеся, что политика властей приведет к невозможности своевременного получения необходимой терапии пациентами с серьезными заболевания.



В соответствии с новой системой, терапия препаратами стоимостью более 20 млн фунтов (24 млн долларов) в год больше не будет автоматически финансироваться NHS, даже в случае доказанной экономической эффективности. Компании-производителю придется вести переговоры с правительством и доказывать преимущества ЛС.



Британский Национальный институт качества медицинской помощи (NICE), оценивающие экономическую эффективность новых лекарственных препаратов, и Национальная система здравоохранения (NHS) Великобритании заверили фармкомпании, что принятые недавно программы позволят ускорить выход на рынок наиболее значимых лекарственных препаратов. Однако руководители производителей относятся к заявлениям регуляторных органов с большим скепсисом, так как все преференции будут сведены на нет новыми мерами ценового давления и программами по снижению расходов на здравоохранение.



Ключевые слова: Британские производители лекарственных препаратов обвинили консервативное правительство Терезы Мэй в нарушении обязательств по повышению доступности инновационных лекарственных препаратов, пишет Reuters Раздраженная реакция представителей фармацевтических и биотехнологических компаний последовала несмотря на уступки правительства, согласившегося увеличить выплаты по отдельным препаратам для лечения орфанных заболеваний. В поддержку фармкомпаний выступили и некоторые благотворительные организации, опасающиеся, что политика властей приведет к невозможности своевременного получения необходимой терапии пациентами с серьезными заболевания.В соответствии с новой системой, терапия препаратами стоимостью более 20 млн фунтов (24 млн долларов) в год больше не будет автоматически финансироваться NHS, даже в случае доказанной экономической эффективности. Компании-производителю придется вести переговоры с правительством и доказывать преимущества ЛС.Британский Национальный институт качества медицинской помощи (NICE), оценивающие экономическую эффективность новых лекарственных препаратов, и Национальная система здравоохранения (NHS) Великобритании заверили фармкомпании, что принятые недавно программы позволят ускорить выход на рынок наиболее значимых лекарственных препаратов. Однако руководители производителей относятся к заявлениям регуляторных органов с большим скепсисом, так как все преференции будут сведены на нет новыми мерами ценового давления и программами по снижению расходов на здравоохранение.Ключевые слова: Великобритания









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Фармпроизводители обеспокоены ценовой политикой правительства Великобритании Британские производители лекарственных препаратов обвинили консервативное правительство Терезы Мэй в нарушении обязательств по повышению доступности инновационных лекарственных препаратов.

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