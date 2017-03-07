IV Московская Урологическая Школа открывает двери

Переход России на новую систему непрерывного медицинского образования, успешно зарекомендовавшую себя во всем мире, продолжает набирать обороты. IV Московская Урологическая Школа, которая состоится 16-17 марта в конгресс-центре Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, станет одним из главных событий года для московских урологов. Благодаря ей доктора смогут углубленно погрузиться в различные аспекты этой обширной и многопрофильной специальности, обменяться опытом в интерактивном режиме и улучшить качество оказываемой медицинской помощи.



Руководит Московской Урологической Школой выдающийся специалист с 30-летним стажем, хирург-уролог с мировым именем, главный внештатный уролог Департамента здравоохранения г. Москвы, член-корреспондент РАН Дмитрий Юрьевич Пушкарь. Он возглавил преподавательский состав, собрав в своей команде ведущих российских специалистов в области урологии.

«IV Московская Урологическая Школа – важный образовательный этап для всех урологов Москвы, – отметил Дмитрий Юрьевич Пушкарь. – Модульное преподавание рассчитано на самого современного московского специалиста, на того, кто непрерывно улучшает себя в рамках нашей обширной специальности, объединяющей в себе и функцию, и анатомию человека, и имеющей огромное количество новых достижений, которые каждый уролог обязан знать и ими пользоваться».



Преподавательский состав IV Московской Урологической Школы – это эксперты в своих направлениях, успешный опыт которых нашел отражение в тематических докладах. Каждый преподаватель имеет собственные статьи, монографии, учебники, известные не только в нашей стране, но и за рубежом. В рамках программы Школы своим опытом с аудиторией поделятся ведущие специалисты России: Алексеев Б. Я., Ахвледиани Н. Д., Велиев Е. И., Винаров А. З., Гамидов С. И., Гвоздев М. Ю., Говоров А. В., Григорьев Н. А., Живов А. В., Зайцев А. В., Касян Г. Р., Кривобородов Г. Г., Мартов А. Г., Матвеев В. Б., Пушкарь Д. Ю., Раснер П. И.



Научная программа IV Московской Урологической Школы состоит из лекционных и семинарских занятий, тестов, групповых обсуждений, и включает в себя четыре модуля, каждый из которых затрагивает важнейшие аспекты урологии. Среди них: онкоурология, мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия простаты и инфекция мочевых путей, андрология и реконструктивно-пластическая урология, урогинекология и нейроурология.



Инновационный интерактивный формат Школы обеспечивает комплексный подход, позволяющий уделить внимание практическому разбору часто встречающихся операций и типичных клинических случаев, а идеи, которые будут предложены залом, позволят найти новые, нестандартные решения.



Сегодня слушатели Московской Урологической Школы – это сплоченное профессиональное сообщество, стремящееся к диалогу с коллегами, это одна семья, нацеленная на один результат. Доклады экспертов предстоящего мероприятия полностью адаптированы для практического применения и раскрывают те знания, которые необходимы заинтересованной аудитории. В отличие от всевозможных конференций, Школа дает возможность докторам не просто прослушать лекции, но и обсудить в кулуарах конкретные случаи, обменяться контактами и договориться о совместных операциях.



В рамках IV Московской Урологической Школы также пройдет выставка медицинских компаний, которые донесут самую актуальную информацию о новинках фармацевтической продукции до специалистов.



Каждый современный уролог обязан помнить – медицина меняется с настолько стремительной скоростью, что даже несколько месяцев без углубления своего образования может сыграть с врачом злую шутку, оставив его наедине с устаревшей информацией. Повышение квалификации и непрерывное образование уролога проходит на протяжении всей жизни, а Московская Урологическая Школа, в свою очередь, позволяет структурировать накопленные знания и вести полноценный диалог с ведущими экспертами-коллегами.



Дата проведения: 16-17 марта 2017 года



Место проведения: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, Конгресс-центр Первого МГМУ имени И.М. Сеченова



Сайт Школы: www.urostandart.moscow



Аккредитация и дополнительная информация для СМИ:



Ирина Анасьева

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