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 Главная / Новости медицины и фармации

16.03.2017 11:37

«Новартис Фарма» предлагает взглянуть на вопросы борьбы с глаукомой комплексно

«Новартис Фарма» совместно с Российским глаукомным обществом организовала образовательный семинар для журналистов, приуроченный к Всемирной неделе борьбы с глаукомой. На мероприятии ведущие российские эксперты в области офтальмологии обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения этого социально значимого заболевания.

Глаукома – одно из самых распространенных неизлечимых заболеваний глаз. Оно часто протекает без явных проявлений и, следовательно, не диагностируется и не лечится до тех пор, пока не наступит поздняя стадия заболевания, характеризующаяся быстрой потерей зрения и в ряде случаев полной слепотой.

Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с заболеванием, является поздняя диагностика. В России специальных федеральных программ по борьбе с заболеваниями органов зрения нет. Раньше каждый человек старше 40 лет должен был раз в два года измерять внутриглазное давление – это давало возможность выявить глаукому на ранних стадиях. Сегодня это правило не соблюдается, а в итоге 60-80% случаев заболевания глаукомой диагностируется на поздних стадиях.1

При ранней диагностике и рационально подобранной терапии есть возможность существенно замедлить развитие глаукомы и сохранить зрение. По мнению д.м.н., профессора, президента Российского глаукомного общества Е. А. Егорова «Лечение глаукомы носит пожизненный характер, но сегодня у пациента есть возможность сохранить зрение, а значит, независимость и социальную активность на протяжении многих лет. Нынешний уровень диагностики в сочетании с наличием эффективных медикаментозных препаратов и хирургических методик для лечения заболевания позволяют говорить о глаукоме как диагнозе, но не приговоре».

Заболеть глаукомой можно в любом возрасте. По словам д.м.н, профессора кафедры офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, члена Президиума Российского глаукомного общества А. В. Куроедова «Глаукома чаще возникает у людей старше 60 лет, однако развиться она может даже у младенца2,3. Особенную настороженность в отношении заболевания необходимо проявить тем людям, у кого глаукома имеется в семейном анамнезе, пациентам с высоким артериальным давлением, страдающим сахарным диабетом, а также людям, перенёсшим травмы глаз и обладающим  близорукостью высокой степени».

Директор по научной работе «Новартис Фарма» в России Кришнан Раманатан сказал: «Новартис Фарма» (Алкон Фармацевтика), производящая инновационные препараты для борьбы с глаукомой, прилагает все усилия, чтобы лечение заболевания стало еще более эффективным. Для этого компания постоянно разрабатывает новые методы лечения и поддерживающие инструменты для пациентов. Но каким бы эффективным ни было назначенное врачом лечение, залогом успеха является приверженность терапии пациентов».

Именно поэтому компания регулярно проводит специализированные глаукомные школы. На этих мероприятиях пациенты и их родственники получают подробную информацию о заболевании, лучше понимают важность следования рекомендациям лечащего врача, а также общаются и обмениваются опытом. В 2016 году в этой социальной инициативе компании приняли участие более 5000 пациентов с глаукомой.

Ссылки и список литературы
1 -  http://sobesednik.ru/health/20130602-5-opasnykh-boleznei-vedushchikh-k-slepote
2 - Global Glaucoma Awareness Survey (May 2016). [Research report conducted by Edelman Intelligence.]
3 - American Optometric Association. Glaucoma [Электроный ресурс], URL: http://www.aoa.org/Glaucoma.xml (дата обращения: 18.01.2017).




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