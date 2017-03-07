ФНКЦ ФМБА создаст в Москве российско-израильскую клинику боли Федеральный научно-клинический центр ФМБА России при партнерстве с израильской больничной сетью Clalit откроет в Москве клинику боли, которая будет оказывать медицинскую помощь по международным клиническим протоколам с соблюдением принципов доказательной медицины. Об этом говорится в сообщении ФНКЦ ФМБА, поступившем в распоряжение редакции Remedium.



По условиям сотрудничества, все врачи новой клиники пройдут трехмесячное обучение в Израиле, а в дальнейшем в медицинском учреждении будет развернута долгосрочная обучающая программа для медицинского персонала. Кроме того, в клинике будет организована удаленная поддержка пациентов, предусматривающая онлайн-консультирование и международные консилиумы. Возглавит клинику заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ФНКЦ ФМБА России Татьяна Клыпа.



Согласно статистическим данным, 23% людей страдают от хронической боли и не получают адекватного обезболивания, а почти треть от продажи лекарственных средств в мире являются обезболивающими.



«Вопросы оказания квалифицированной медицинской помощи больным, страдающим от острой боли, актуальны как никогда. На сегодняшний день в Москве работает порядка 15 клиник боли, в 16 российских городах создано около 40 противоболевых подразделений, чего очевидно не может быть достаточно. Для сравнения, в США количество противоболевых подразделений превышает 3000», - рассказал директор ФНКЦ ФМБА профессор Александр Троицкий.



Ключевые слова: хроническая боль Федеральный научно-клинический центр ФМБА России при партнерстве с израильской больничной сетью Clalit откроет в Москве клинику боли, которая будет оказывать медицинскую помощь по международным клиническим протоколам с соблюдением принципов доказательной медицины. Об этом говорится в сообщении ФНКЦ ФМБА, поступившем в распоряжение редакции Remedium.По условиям сотрудничества, все врачи новой клиники пройдут трехмесячное обучение в Израиле, а в дальнейшем в медицинском учреждении будет развернута долгосрочная обучающая программа для медицинского персонала. Кроме того, в клинике будет организована удаленная поддержка пациентов, предусматривающая онлайн-консультирование и международные консилиумы. Возглавит клинику заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ФНКЦ ФМБА России Татьяна Клыпа.Согласно статистическим данным, 23% людей страдают от хронической боли и не получают адекватного обезболивания, а почти треть от продажи лекарственных средств в мире являются обезболивающими.«Вопросы оказания квалифицированной медицинской помощи больным, страдающим от острой боли, актуальны как никогда. На сегодняшний день в Москве работает порядка 15 клиник боли, в 16 российских городах создано около 40 противоболевых подразделений, чего очевидно не может быть достаточно. Для сравнения, в США количество противоболевых подразделений превышает 3000», - рассказал директор ФНКЦ ФМБА профессор Александр Троицкий.Ключевые слова: ФНКЦ ФМБА









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ФНКЦ ФМБА создаст в Москве российско-израильскую клинику боли При сотрудничестве с израильской больничной сетью Clalit ФНКЦ ФМБА организует в Москве специализированную клинику по лечению боли.

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