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 Главная / Новости медицины и фармации

16.03.2017 11:08

ФНКЦ ФМБА создаст в Москве российско-израильскую клинику боли

Федеральный научно-клинический центр ФМБА России при партнерстве с израильской больничной сетью Clalit откроет в Москве клинику боли, которая будет оказывать медицинскую помощь по международным клиническим протоколам с соблюдением принципов доказательной медицины. Об этом говорится в сообщении ФНКЦ ФМБА, поступившем в распоряжение редакции Remedium.

По условиям сотрудничества, все врачи новой клиники пройдут трехмесячное обучение в Израиле, а в дальнейшем в медицинском учреждении будет развернута долгосрочная обучающая программа для медицинского персонала. Кроме того, в клинике будет организована удаленная поддержка пациентов, предусматривающая онлайн-консультирование и международные консилиумы. Возглавит клинику заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ФНКЦ ФМБА России Татьяна Клыпа.

Согласно статистическим данным, 23% людей страдают от хронической боли и не получают адекватного обезболивания, а почти треть от продажи лекарственных средств в мире являются обезболивающими.

«Вопросы оказания квалифицированной медицинской помощи больным, страдающим от острой боли, актуальны как никогда. На сегодняшний день в Москве работает порядка 15 клиник боли, в 16 российских городах создано около 40 противоболевых подразделений, чего очевидно не может быть достаточно. Для сравнения, в США количество противоболевых подразделений превышает 3000», - рассказал директор ФНКЦ ФМБА профессор Александр Троицкий.

Ключевые слова: ФНКЦ ФМБА, хроническая боль


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