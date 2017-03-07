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 Главная / Новости медицины и фармации

16.03.2017 10:02

Старт всероссийского проекта «В фокусе внимания: вирусные гепатиты»

В России стартовал информационно-образовательный проект «В фокусе внимания: вирусные гепатиты». Об этом на пресс-конференции в Липецке заявила главный внештатный специалист в области инфекционных болезней Министерства здравоохранения РФ Ирина Викторовна Шестакова. Проект призван повысить качество медицинской помощи при вирусных гепатитах, доступность диагностики и профилактики, а также привлечь внимание инфекционистов, врачей первичного звена и широкой общественности к медико-социальным проблемам, связанным с вирусными гепатитами. Проект реализуется Международной ассоциацией специалистов в области инфекций (МАСОИ).

Всемирная организация здравоохранения назвала вирусный гепатит «бомбой замедленного действия», привлекая внимание к огромным человеческим, социальным и экономическим затратам, которые влечет за собой эпидемия этого заболевания. Во всем мире хроническим вирусным гепатитом С страдает 130–150 миллионов человек, а хроническим вирусным гепатитом В – около 240 миллионов человек . У значительного числа пациентов развивается цирроз или рак печени. Ежегодно от связанных с гепатитами В и С болезней печени умирает более 1,3 миллиона человек1.

Ирина Викторовна Шестакова, главный внештатный специалист в области  инфекционных болезней Министерства здравоохранения РФ, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций (МАСОИ), доктор медицинских наук, профессор:

«Проблема вирусных гепатитов требует особого внимания. Неслучайно в 2016 году Всемирная организация здравоохранения приняла первую Стратегию по вирусным гепатитам. Её цель амбициозна, но реалистична – элиминировать вирусные гепатиты В и С как проблему общественного здравоохранения. Для достижения этого у нас есть эффективные инструменты: возможность профилактики гепатита В с помощью вакцинации, а также излечения большинства пациентов с гепатитом С современными высокоэффективными препаратами. Любая масштабная задача вызывает вопросы о поиске финансовых источников её реализации. В России они существуют: это и Фонд ОМС, и целевые региональные программы. При распределении бюджетных ресурсов важно понимать, что вложение средств в излечение пациентов от распространенных инфекционных заболеваний, таких как гепатит С - это инвестиции в здоровое будущее нашей страны».

В рамках всероссийского проекта «В фокусе внимания: вирусные гепатиты» будут решаться первоочередные задачи, необходимые для ликвидации вирусных гепатитов В и С. В их числе, улучшение диагностики, повышение качества медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами, рост доступности наиболее эффективных терапевтических схем для пациентов в регионах России, непрерывное последипломное образование инфекционистов,  повышение «инфекционной настороженности» врачей разных специальностей, а также информирование общественности об этой социально значимой проблеме.
    
Проведение конференций с участием ведущих российских специалистов – важный вклад в систему непрерывного последипломного образования региональных специалистов. Первым мероприятием проекта стала научно-практическая конференция «Инновации в диагностике и лечении инфекционных болезней. Бремя социально-значимых заболеваний», которая прошла 15 марта в Липецке.

Людмила Ивановна Летникова, заместитель Главы Администрации Липецкой области:

«В Липецкой области в 2016 году было отмечено снижение заболеваемости всеми формами вирусных гепатитов, передающихся через кровь. Однако отсутствие специфической симптоматики при данных заболеваниях делает необходимым усиление диагностических мероприятий для выявления реальной картины заболеваемости с одновременным увеличением охвата пациентов терапией, что является единственным способом остановить распространение этих инфекций. Обмен опытом с ведущими специалистами-инфекционистами имеет большое значение для решения этих задач».

В ходе проекта «В фокусе внимания: вирусные гепатиты» планируется выявить и обсудить проблемы регионов, разработать комплекс мер по борьбе с вирусными гепатитами.
 
Ирина Николаевна Трагира, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Центрального федерального округа, главный врач ГРУЗ «Брянская областная инфекционная больница»:

«Проблема хронических вирусных гепатитов в ЦФО и РФ с каждым годом становится все более актуальной. Несмотря на появление новых высокоэффективных противовирусных препаратов, схем терапии, количество впервые выявленных больных хроническими вирусными гепатитами В и С, в том числе, на стадии цирроза, значительно превышает количество получивших противовирусную терапию. И связано  это не только с проблемой доступности противовирусных препаратов. Среди причин недостаток организации оказания качественной и своевременной специализированной медицинской помощи, отсутствие взаимодействия между первичным звеном и специализированными учреждениями, нехватка квалифицированных кадров, недостаточное количество коечного фонда дневных стационаров инфекционного профиля и многое другое».

В рамках проекта в различных регионах страны будут проводиться  конференции, мастер-классы, лекции и другие образовательные активности для врачей, консультации пациентов федеральными специалистами, а также диагностические мероприятия.

Владимир Петрович Чуланов, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора РФ, руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора РФ, доктор медицинских наук, профессор:

«Один из целевых показателей Глобальной стратегии ВОЗ по вирусным гепатитам - увеличение доли выявленных пациентов, страдающих хроническими гепатитами В и С. Сейчас в мире диагноз гепатита В или С поставлен менее чем 5% людей, инфицированных этими вирусами. Глобальная стратегия предусматривает повышение этого показателя до 30% к 2020 году и до 90% к 2030 году.  Это потребует от нас совершенствования скрининговых программ. А элиминация вирусных гепатитов В и С будет возможна только при планомерном увеличении охвата выявленных пациентов современным эффективным противовирусным лечением».

Получение актуальной информации о современных методах терапии, а также обмен опытом между федеральными и региональными специалистами имеют огромное значение для повышения качества медицинской помощи. Поэтому реализация проекта «В фокусе внимания: вирусные гепатиты» станет существенным вкладом в улучшение качества медицинской помощи и в систему непрерывного медицинского  образования. В 2017 году активности проекта пройдут более чем в 10 регионах России, в том числе, в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской и Архангельской областях, Хабаровском крае и других.  


















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