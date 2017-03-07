Инновации в здравоохранении 2017

С 28 июня по 1 июля 2017 г. на территории отеля Маринс Парк г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017», приуроченная к Конгрессу руководителей медицинских организаций.



Организатор: Ассоциация руководителей медицинских организаций – профессиональное объединение, которое занимается организацией, координированием и проведением конгрессов, форумов и выставок для управляющего сегмента государственных и частных медицинских учреждений. Мероприятия Ассоциации проходят на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В этот раз выставку посетят около 400 руководителей медицинских организаций.



На мероприятии производители представят:



• Общеполиклиничное оборудование и мебель,

• Оснащение врачебных кабинетов по специализациям,

• Медицинская техника, оборудование и диагностика,

• Информационные технологии,

• Лабораторное оборудование и тест-системы,

• Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены,

• Рентгеновское оборудование,

• Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий,

• Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения,

• Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий,

• Услуги для многопрофильных медицинских организаций.



Также в рамках выставки компании-экспоненты проведут семинары и мастер-классы и устроят розыгрыш ценных призов.



Вся информация об участии и посещении мероприятия на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/

https://hospitalmanagers.ru/





























