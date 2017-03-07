С 28 июня по 1 июля 2017 г. на территории отеля Маринс Парк г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017», приуроченная к Конгрессу руководителей медицинских организаций.
Организатор: Ассоциация руководителей медицинских организаций – профессиональное объединение, которое занимается организацией, координированием и проведением конгрессов, форумов и выставок для управляющего сегмента государственных и частных медицинских учреждений. Мероприятия Ассоциации проходят на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В этот раз выставку посетят около 400 руководителей медицинских организаций.
На мероприятии производители представят:
• Общеполиклиничное оборудование и мебель,
• Оснащение врачебных кабинетов по специализациям,
• Медицинская техника, оборудование и диагностика,
• Информационные технологии,
• Лабораторное оборудование и тест-системы,
• Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены,
• Рентгеновское оборудование,
• Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий,
• Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения,
• Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий,
• Услуги для многопрофильных медицинских организаций.
Также в рамках выставки компании-экспоненты проведут семинары и мастер-классы и устроят розыгрыш ценных призов.
«Нацимбио» организует в Москве научный фармакопейный центр, который будет выпускать стандартные образцы фармацевтических субстанций, примесей, а также биологические молекулы и организмы, необходимые для контроля качества лекарственных препаратов.
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