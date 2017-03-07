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 Главная / Новости медицины и фармации

16.03.2017 10:00

Инновации в здравоохранении 2017

С 28 июня по 1 июля 2017 г. на территории отеля Маринс Парк г. Сочи пройдет выставка «Инновации в здравоохранении 2017», приуроченная к Конгрессу руководителей медицинских организаций.

Организатор:  Ассоциация руководителей медицинских организаций – профессиональное объединение, которое занимается организацией, координированием и проведением конгрессов, форумов и выставок для управляющего сегмента государственных и частных медицинских учреждений. Мероприятия Ассоциации проходят на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В этот раз выставку посетят около 400 руководителей медицинских организаций.

На мероприятии производители представят:

•    Общеполиклиничное оборудование и мебель,
•    Оснащение врачебных кабинетов по специализациям,
•    Медицинская техника, оборудование и диагностика,
•    Информационные технологии,
•    Лабораторное оборудование и тест-системы,
•    Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены,
•    Рентгеновское оборудование,
•    Оборудование для очистки, дезинфекции, стерилизации и хранения стерильных изделий,
•    Медицинские научно-исследовательские, учебные заведения,
•    Специализированная литература, электронные версии медицинских изданий,
•    Услуги для многопрофильных медицинских организаций.

Также в рамках выставки  компании-экспоненты проведут семинары и мастер-классы и устроят розыгрыш ценных призов.

Вся информация об участии и посещении мероприятия на сайте: https://hospitalmanagers.ru/events1/medcongress2017/
https://hospitalmanagers.ru/

 















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