Главная / Новости медицины и фармации Продажи компании «Мерк» достигли рекордной отметки в 2016 году и продолжают неуклонно расти Научно-технологическая компания «Мерк» завершила 2016 год с рекордно высокими показателями и продолжает наращивать прибыль. Уровень продаж и прибыли компании существенно вырос. Кроме того, был зафиксирован рост по ключевым позициям в трех секторах деятельности компании.



«2016 год стал успешным для компании «Мерк». Что касается сектора здравоохранения, в настоящий момент проходит процесс регистрации двух новых соединений. В секторе Лайф Сайнс мы добились серьезных результатов по интеграции «Сигмы-Алдрич» (Sigma-Aldrich). Благодаря четкой и согласованной работе, темпы роста превзошли наши самые смелые ожидания. В то же время в секторе Лайф Сайнс зафиксирован значительный рост продаж. Благодаря устойчивым позициям в четырех направлениях сектор Высокотехнологичных материалов чувствовал себя уверенно в непростых рыночных условиях. Мы сохранили стратегически важные лидерские позиции в области материалов для дисплеев, а также занялись целенаправленной разработкой новых технологий», – заявил Штефан Ошманн, Председатель совета директоров и Генеральный директор компании «Мерк».



В 2016 году чистые продажи Группы компаний «Мерк» (Merck Group) резко возросли на 17,0 % до 15 миллиардов евро (2015 год: 12,8 миллиардов евро). Все регионы внесли вклад в органический рост продаж, который составил 3,2 %. Приобретение «Сигма-Алдрич» обеспечило рост продаж подразделения на 16,4%. В то же время колебание курса валют (в основном латиноамериканских) снизило продажи Группы на 2,6 %.



Доход до выплаты налогов и процентов (EBIT) вырос на 34,6 % до 2,5 миллиардов евро (2015 год: 1,8 миллиардов евро). Уровень EBITDA за вычетом особых статей, ключевой показатель дохода компании, вырос на 23,7 % до 4,5 миллионов евро. Благодаря секторам здравоохранения и Лайф Сайнс, этот показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом (2015 год: 3,6 миллиарда евро).



Чистый доход увеличился на 46,1 % до 1,6 миллиарда евро (2015 год: 1,1 миллиарда евро).



Прибыль на акцию за вычетом особых статей выросла на 27,5 % до 6,21 евро (2015 год: 4,87 евро). Предложение ежегодному общему собранию, которое пройдет 28 апреля 2017 года, будет заключаться в том, чтобы увеличить дивиденды на акцию на 0,15 евро до 1,20 евро. Таким образом, компания «Мерк» с 2009 года стабильно увеличивает свои дивиденды каждый год.



Показатели продаж, EBITDA за вычетом особых статей, а также чистой прибыли на акцию соответствуют обновленному целевому коридору, опубликованному компанией «Мерк» в ноябре 2016 года в своем отчете за третий квартал.



По состоянию на конец 2016 года чистый финансовый долг, связанный в основном с приобретением «Сигма-Алдрич», сократился до 11,5 миллиардов евро (на 31 декабря 2015 года долг составлял 12,7 миллиардов евро). Компания «Мерк» намерена решительно следовать заданному темпу. По состоянию на 31 декабря 2016 года штат компании «Мерк» по всему миру составляет 50 414 сотрудников (31 декабря 2015 года: 49 613 сотрудников).



Органический рост продаж в сфере здравоохранения и Лайф Сайнс в четвертом квартале



В четвертом квартале 2016 года продажи Группы выросли на 10,6 % и составили 3,8 миллиарда евро (в 4-м квартале 2015 года: 3,5 миллиарда евро). Это связано не только с органическим ростом продаж в секторах здравоохранения и Лайф Сайнс, но и с ростом за счет интеграции «Сигма- Алдрич». Уровень EBITDA за вычетом особых статей вырос на 15,1 % до 1,1 миллиардов евро в четвертом квартале 2016 года (в 4-м квартале 2015 года: 933 миллиона евро). В четвертом квартале 2016 года прибыль на акцию значительно возросла, на 26,5 %, и составила 1,43 евро (в 4-м квартале 2015 года: 1,13 евро).



Сектор здравоохранения показывает органический рост и развивается за счет регистраций новых препаратов



Чистый объем продаж в секторе здравоохранения в 2016 году вырос на 4,6 %. Органический рост был нивелирован негативными последствиями колебания валютного курса, -4,6 %, а также отрицательным «эффектом портфеля» на 1,1 % от продаж прав на препарат «Куван». Как следствие, в 2016 году уровень продаж в секторе здравоохранения снизился на 1,1 % и составил 6,9 миллиардов евро (2015 год: 6,9 миллиардов евро).



Несмотря на высокие затраты на научно-исследовательскую деятельность, связанные в основном с осуществлением проектов клинических разработок в области иммуноонкологии, размер EBITDA за вычетом особых статей вырос на 6,3 % до 2,1 миллиардов евро (2015 год: 2,0 миллиарда евро).



В настоящее время идет процесс регистрации препарата «Кладрибин» в таблетках и препарата для лечения онкологических заболеваний «Авелумаб».



Сектор Лайф Сайнс продолжает демонстрировать стабильный органический рост



В 2016 году чистый объем продаж в секторе Лайф Сайнс вырос на 68,6 % до 5,7 миллиардов евро (2015 год: 3,4 миллиарда евро), обеспечив при этом существенный рост рентабельности. Сектор Лайф Сайнс снова показал стабильный органический рост, опережающий среднерыночные показатели. Повышение на 63,1 %, связанное с приобретением «Сигма-Алдрич, оказало серьезное влияние на объем продаж на фоне несколько негативных последствий колебания курса валют на -0,8 %. После присоединения «Сигма- Алдрич» и плодотворной совместной работы сектор Лайф Сайнс продемонстрировал серьезное развитие. По состоянию на конец 2016 года ежегодные текущие расходы на слияние в размере 105 миллионов евро уже окупилась по сравнению с изначально запланированной суммой в 90 миллионов евро. Кроме того, благодаря изначально незапланированным слияниям на высшем уровне, к концу 2018 года общий объем совокупного дохода от приобретения составит 280 миллионов евро вместо первоначально запланированных 260 миллионов евро в год, как было ранее объявлено на корпоративном Дне инвестора в октябре 2016 года.



Органический рост продаж подразделения производственных решений (process solutions), предлагающего технологии и услуги для всей цепи фармацевтического производства, составил 10,5 %. Подразделение исследовательских решений (research solutions), сфокусированное на организациях, проводящих академические и фармацевтические исследования, продемонстрировало органический рост продаж на 1,2 %. Продажи подразделения прикладных решений, обслуживающего клинические и диагностические исследовательские лаборатории, а также отрасли пищевой и экологической промышленности, выросли на 4,3 %.



EBITDA за вычетом особых статей в секторе Лайф Сайнс вырос в 2016 году на 93,0 % до 1,7 миллиардов евро (2015 год: 856 миллионов евро), подтвердив стабильность в развитии консолидированного сектора Лайф Сайнс.



Сектор Высокотехнологичных материалов удерживает прочные позиции в непростых рыночных условиях



Чистый объем продаж Высокотехнологичных материалов в 2016 году снизился на 1,8 % до 2,5 миллиардов евро (2015 год: 2,6 миллиардов евро). Основной причиной стало органическое снижение продаж на 4,7 %. Рост, обеспеченный деятельностью подразделения SAFC Hitech «Сигма-Алдрич» составил 2,7 %, что лишь частично компенсировало снижение.



Подразделение по производству материалов для дисплеев, включающее направление жидких кристаллов и сопутствующих материалов, показало в 2016 году резкое органическое снижение продаж, но пока удерживает ведущие позиции на рынке. Снижение продаж частично наблюдается на фоне высоких результатов прошлого года, а также связано с уменьшением доли покупателей дисплеев. Исключение составляет технология энергосбережения UB-FFS, используемая в смартфонах нового поколения. В этом направлении был достигнут рост продаж с двузначными показателями, а также рекордный показатель продаж в четвертом квартале. Подразделение по производству материалов для интегральных цепей также показало стабильный органический рост продаж. Сегмент пигментов и функциональных материалов продемонстрировал стабильный органический рост продаж в 2016 году. Рост в сегменте передовых технологий обусловлен повышением продаж OLED- материалов; в сентябре 2016 года в Дармштадте открылось новое подразделение по производству OLED-продукции.



EBITDA за вычетом особых статей в сфере производства Высокотехнологичных материалов снизилась на 2,3 % и составила 1,1 миллиарда евро (2015 год: 1,1 миллиарда евро).





Рост продаж и стабильный показатель EBITDA за вычетом особых статей



В 2017 году «Мерк» ожидает органический рост продаж от незначительного до умеренного по сравнению с предыдущим годом. Уровень EBITDA за вычетом особых статей компании «Мерк» должен остаться стабильным по сравнению с показателем 2016 года – это подразумевает и незначительное позитивное или негативное колебание процентного соотношения примерно на уровне предыдущего года.



Ключевые слова: Финансовые показатели Научно-технологическая компания «Мерк» завершила 2016 год с рекордно высокими показателями и продолжает наращивать прибыль. Уровень продаж и прибыли компании существенно вырос. Кроме того, был зафиксирован рост по ключевым позициям в трех секторах деятельности компании.«2016 год стал успешным для компании «Мерк». Что касается сектора здравоохранения, в настоящий момент проходит процесс регистрации двух новых соединений. В секторе Лайф Сайнс мы добились серьезных результатов по интеграции «Сигмы-Алдрич» (Sigma-Aldrich). Благодаря четкой и согласованной работе, темпы роста превзошли наши самые смелые ожидания. В то же время в секторе Лайф Сайнс зафиксирован значительный рост продаж. Благодаря устойчивым позициям в четырех направлениях сектор Высокотехнологичных материалов чувствовал себя уверенно в непростых рыночных условиях. Мы сохранили стратегически важные лидерские позиции в области материалов для дисплеев, а также занялись целенаправленной разработкой новых технологий», – заявил Штефан Ошманн, Председатель совета директоров и Генеральный директор компании «Мерк».В 2016 годуГруппы компаний «Мерк» (Merck Group) резко возросли на 17,0 % до 15 миллиардов евро (2015 год: 12,8 миллиардов евро). Все регионы внесли вклад в органический рост продаж, который составил 3,2 %. Приобретение «Сигма-Алдрич» обеспечило рост продаж подразделения на 16,4%. В то же время колебание курса валют (в основном латиноамериканских) снизило продажи Группы на 2,6 %.Доход до выплаты налогов и процентов (EBIT) вырос на 34,6 % до 2,5 миллиардов евро (2015 год: 1,8 миллиардов евро).за вычетом особых статей, ключевой показатель дохода компании, вырос на 23,7 % до 4,5 миллионов евро. Благодаря секторам здравоохранения и Лайф Сайнс, этот показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом (2015 год: 3,6 миллиарда евро).увеличился на 46,1 % до 1,6 миллиарда евро (2015 год: 1,1 миллиарда евро).выросла на 27,5 % до 6,21 евро (2015 год: 4,87 евро). Предложение ежегодному общему собранию, которое пройдет 28 апреля 2017 года, будет заключаться в том, чтобы увеличить дивиденды на акцию на 0,15 евро до 1,20 евро. Таким образом, компания «Мерк» с 2009 года стабильно увеличивает свои дивиденды каждый год.Показатели продаж, EBITDA за вычетом особых статей, а также чистой прибыли на акцию соответствуют обновленному целевому коридору, опубликованному компанией «Мерк» в ноябре 2016 года в своем отчете за третий квартал.По состоянию на конец 2016 года, связанный в основном с приобретением «Сигма-Алдрич», сократился до 11,5 миллиардов евро (на 31 декабря 2015 года долг составлял 12,7 миллиардов евро). Компания «Мерк» намерена решительно следовать заданному темпу. По состоянию на 31 декабря 2016 года штат компании «Мерк» по всему миру составляет 50 414 сотрудников (31 декабря 2015 года: 49 613 сотрудников).В четвертом квартале 2016 года продажи Группы выросли на 10,6 % и составили 3,8 миллиарда евро (в 4-м квартале 2015 года: 3,5 миллиарда евро). Это связано не только с органическим ростом продаж в секторах здравоохранения и Лайф Сайнс, но и с ростом за счет интеграции «Сигма- Алдрич». Уровень EBITDA за вычетом особых статей вырос на 15,1 % до 1,1 миллиардов евро в четвертом квартале 2016 года (в 4-м квартале 2015 года: 933 миллиона евро). В четвертом квартале 2016 года прибыль на акцию значительно возросла, на 26,5 %, и составила 1,43 евро (в 4-м квартале 2015 года: 1,13 евро).Чистый объем продаж в секторе здравоохранения в 2016 году вырос на 4,6 %. Органический рост был нивелирован негативными последствиями колебания валютного курса, -4,6 %, а также отрицательным «эффектом портфеля» на 1,1 % от продаж прав на препарат «Куван». Как следствие, в 2016 году уровень продаж в секторе здравоохранения снизился на 1,1 % и составил 6,9 миллиардов евро (2015 год: 6,9 миллиардов евро).Несмотря на высокие затраты на научно-исследовательскую деятельность, связанные в основном с осуществлением проектов клинических разработок в области иммуноонкологии, размер EBITDA за вычетом особых статей вырос на 6,3 % до 2,1 миллиардов евро (2015 год: 2,0 миллиарда евро).В настоящее время идет процесс регистрации препарата «Кладрибин» в таблетках и препарата для лечения онкологических заболеваний «Авелумаб».В 2016 году чистый объем продаж в секторе Лайф Сайнс вырос на 68,6 % до 5,7 миллиардов евро (2015 год: 3,4 миллиарда евро), обеспечив при этом существенный рост рентабельности. Сектор Лайф Сайнс снова показал стабильный органический рост, опережающий среднерыночные показатели. Повышение на 63,1 %, связанное с приобретением «Сигма-Алдрич, оказало серьезное влияние на объем продаж на фоне несколько негативных последствий колебания курса валют на -0,8 %. После присоединения «Сигма- Алдрич» и плодотворной совместной работы сектор Лайф Сайнс продемонстрировал серьезное развитие. По состоянию на конец 2016 года ежегодные текущие расходы на слияние в размере 105 миллионов евро уже окупилась по сравнению с изначально запланированной суммой в 90 миллионов евро. Кроме того, благодаря изначально незапланированным слияниям на высшем уровне, к концу 2018 года общий объем совокупного дохода от приобретения составит 280 миллионов евро вместо первоначально запланированных 260 миллионов евро в год, как было ранее объявлено на корпоративном Дне инвестора в октябре 2016 года.Органический рост продаж подразделения производственных решений (process solutions), предлагающего технологии и услуги для всей цепи фармацевтического производства, составил 10,5 %. Подразделение исследовательских решений (research solutions), сфокусированное на организациях, проводящих академические и фармацевтические исследования, продемонстрировало органический рост продаж на 1,2 %. Продажи подразделения прикладных решений, обслуживающего клинические и диагностические исследовательские лаборатории, а также отрасли пищевой и экологической промышленности, выросли на 4,3 %.EBITDA за вычетом особых статей в секторе Лайф Сайнс вырос в 2016 году на 93,0 % до 1,7 миллиардов евро (2015 год: 856 миллионов евро), подтвердив стабильность в развитии консолидированного сектора Лайф Сайнс.Чистый объем продаж Высокотехнологичных материалов в 2016 году снизился на 1,8 % до 2,5 миллиардов евро (2015 год: 2,6 миллиардов евро). Основной причиной стало органическое снижение продаж на 4,7 %. Рост, обеспеченный деятельностью подразделения SAFC Hitech «Сигма-Алдрич» составил 2,7 %, что лишь частично компенсировало снижение.Подразделение по производству материалов для дисплеев, включающее направление жидких кристаллов и сопутствующих материалов, показало в 2016 году резкое органическое снижение продаж, но пока удерживает ведущие позиции на рынке. Снижение продаж частично наблюдается на фоне высоких результатов прошлого года, а также связано с уменьшением доли покупателей дисплеев. Исключение составляет технология энергосбережения UB-FFS, используемая в смартфонах нового поколения. В этом направлении был достигнут рост продаж с двузначными показателями, а также рекордный показатель продаж в четвертом квартале. Подразделение по производству материалов для интегральных цепей также показало стабильный органический рост продаж. Сегмент пигментов и функциональных материалов продемонстрировал стабильный органический рост продаж в 2016 году. Рост в сегменте передовых технологий обусловлен повышением продаж OLED- материалов; в сентябре 2016 года в Дармштадте открылось новое подразделение по производству OLED-продукции.EBITDA за вычетом особых статей в сфере производства Высокотехнологичных материалов снизилась на 2,3 % и составила 1,1 миллиарда евро (2015 год: 1,1 миллиарда евро).В 2017 году «Мерк» ожидает органический рост продаж от незначительного до умеренного по сравнению с предыдущим годом. Уровень EBITDA за вычетом особых статей компании «Мерк» должен остаться стабильным по сравнению с показателем 2016 года – это подразумевает и незначительное позитивное или негативное колебание процентного соотношения примерно на уровне предыдущего года.Ключевые слова: Мерк



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