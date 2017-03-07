Главная / Новости медицины и фармации Кинематограф как инструмент повышения осведомленности о деменции По инициативе и при поддержке компании Merz Russia в Москве прошел показ фильма Тиля Швайгера «Мед в голове» (Honig im Kopf). Трагикомедия, в основе которой лежит личная история этого немецкого актера и режиссера, рассказывает о буднях пожилого человека с развивающейся болезнью Альцгеймера. Мероприятие было организовано в рамках социального проекта «Мемини», направленного на информирование общества о проблеме деменции и поддержку родственников пациентов, страдающих этим заболеванием.



Деменция, или приобретенное слабоумие, – распространенное расстройство центральной нервной системы, развивающееся, как правило, у людей старше 60 лет. Оно проявляется в нарушениях памяти, мышления, речи, познавательных функций, изменении круга интересов и привычной формы досуга, замыкании в себе, а в тяжелой форме делает пациента недееспособным. Болезнь Альцгеймера – одна из разновидностей деменции. От развития слабоумия в пожилом возрасте не застрахован никто, однако, к сожалению, осведомленность о нем среди россиян невелика: согласно результатам опроса «Монитор деменции Merz», половина респондентов мало задумывается о старости и связанных с ней проблемах .



Элен Мхитарян, к.м.н., заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра: «Часто мы воспринимаем нарушения памяти у пожилых людей как обычное следствие старения, а к врачу родственники пациента приходят уже лишь в случае его недееспособности. Хотя этого можно избежать или сильно отсрочить при своевременном обращении к специалисту. Повышая информирование населения о деменции, мы вносим значительный вклад в борьбу с заболеванием: чем раньше его выявить и назначить соответствующее лечение, тем больше шансов сохранить качество жизни и способность пациентов обслуживать себя самостоятельно. Принимая во внимание глобальное старение населения, скоро эту проблему не замечать будет просто невозможно. Пока же уровень информированности о деменции в России находится на достаточно низком уровне».



Наблюдая в детстве за тем, как заболевание прогрессировало у его деда, немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер решил рассказать о деменции широкой общественности. Фильм «Мед в голове» вышел в прокат в Германии в 2014 году и стал лидером по результатам сезона, собрав в кинотеатрах более семи миллионов зрителей. Картина также вошла в десятку самых успешных немецких фильмов за всю историю. Название киноленты является метафорой, которой главный герой описывает свое состояние, отвечая на вопрос: «Что ты чувствуешь, когда все забываешь?»



Тиль Швайгер (в интервью изданию TrendJournal ): «Болезнь Альцгеймера, вероятно, худшее заболевание как для самого человека, так и для его близких. Увы, эта тема до сих пор остается табуированной: немногие о ней говорят, при этом все знают, что в ближайшем будущем деменция станет гораздо более серьезной проблемой и для общества, и для системы здравоохранения. Я надеюсь, мы сможем внести свой вклад в обсуждение этой проблемы, чтобы многим людям было проще справляться с проявлениями болезни».



Если в западных странах благодаря усилиям пациентских и врачебных сообществ проблема старческого слабоумия находится на повестке дня, то в России ситуация пока далека от идеальной. По данным «Монитора деменции Merz», это заболевание волнует чуть менее половины россиян (49%), причем 47% не имеют представления о ее симптомах. Изменить положение призван проект «Мемини», реализующийся в России с 2009 года с целью актуализации проблемы и поддержки тех, кто с ней столкнулся.



Александр Сонин, доктор психологии, руководитель проекта «Мемини»: «Уже 8 лет проект «Мемини», поддерживаемый компанией Merz, занимается распространением информации о проблемах деменции, о современных методах её диагностики и лечения, о профилактике возрастных нарушений памяти и мышления. За эти годы мы не раз убеждались, что лучший способ привлечь внимание к проблеме – это донести до человека позитивную эмоцию. И как мне кажется, фильм «Мед в голове» прекрасно с этой задачей справляется».



Сегодня, по разным оценкам, в России деменцией страдает около 1,8 млн человек. Из них более 700 тыс. имеют умеренную и тяжелую формы деменции и нуждаются в постороннем уходе. Учитывая общее старение населения планеты, специалисты прогнозируют рост числа дементных больных в ближайшем будущем.

































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