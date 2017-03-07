Верховный суд поддержал законопроект Яровой о защите врачей Верховный суд России поддержал законопроект о защите медицинских работников и пациентов, разработанный депутатами Госдумы Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым,



«Направленность данной законодательной инициативы представляется обоснованной»,— говорится в отзыве Верховного суда на подготовленные депутатами поправки в Уголовный кодекс.



Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета палаты по охране здоровья Дмитрий Морозов предлагали ввести административную ответственность за «факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз, создания ему препятствий по доступу к больном». Уголовная ответственность должна наступать, «если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента».



Законопроект о пожизненном заключении за нападение на врачей ранее в Госдуму внесла Мосгордума. В прошлом декабре Минздрав подготовил документ, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. В январе ЛДПР внесла на думское рассмотрение проект введения административного ареста за угрозы врачам.



Фото: ACherst / Shutterstock.com



Ключевые слова: безопасность врачей Верховный суд России поддержал законопроект о защите медицинских работников и пациентов, разработанный депутатами Госдумы Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым, пишет «КоммерсантЪ» «Направленность данной законодательной инициативы представляется обоснованной»,— говорится в отзыве Верховного суда на подготовленные депутатами поправки в Уголовный кодекс.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета палаты по охране здоровья Дмитрий Морозов предлагали ввести административную ответственность за «факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз, создания ему препятствий по доступу к больном». Уголовная ответственность должна наступать, «если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента».Законопроект о пожизненном заключении за нападение на врачей ранее в Госдуму внесла Мосгордума. В прошлом декабре Минздрав подготовил документ, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. В январе ЛДПР внесла на думское рассмотрение проект введения административного ареста за угрозы врачам.Фото: ACherst / Shutterstock.comКлючевые слова: Верховный суд России









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Верховный суд поддержал законопроект Яровой о защите врачей Верховный суд России представил положительное заключение о поправках в Уголовный кодекс, подготовленных депутатами Госдумы Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым.

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