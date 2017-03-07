Верховный суд поддержал законопроект Яровой о защите врачей

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Главная / Новости медицины и фармации
15.03.2017 17:05
Верховный суд поддержал законопроект Яровой о защите врачейВерховный суд России поддержал законопроект о защите медицинских работников и пациентов, разработанный депутатами Госдумы Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым, пишет «КоммерсантЪ».
«Направленность данной законодательной инициативы представляется обоснованной»,— говорится в отзыве Верховного суда на подготовленные депутатами поправки в Уголовный кодекс.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета палаты по охране здоровья Дмитрий Морозов предлагали ввести административную ответственность за «факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз, создания ему препятствий по доступу к больном». Уголовная ответственность должна наступать, «если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента».
Законопроект о пожизненном заключении за нападение на врачей ранее в Госдуму внесла Мосгордума. В прошлом декабре Минздрав подготовил документ, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. В январе ЛДПР внесла на думское рассмотрение проект введения административного ареста за угрозы врачам.
Фото: ACherst / Shutterstock.com
Ключевые слова: Верховный суд России, безопасность врачей
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