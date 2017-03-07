Сочетанное применение опиоидов и бензодиазепинов повышает риск передозировки Использование опиоидных анальгетиков на фоне терапии беспокойства и бессонницы бензодиазепинами повышает риск опиоидной передозировки. Об этом свидетельствуют результаты ретроспективного исследования, опубликованные в



Авторы работы проанализировали данные более 315 тыс. пациентов в возрасте 18-64 лет, которым были выписаны опиодные анальгетики в период 2001-2013 гг. Из них 9% получали терапию бензодиазепинами в 2001 году и 17% - в 2013 году.



Оказалось, что сочетанное использование опиоидов и бензодиазепинов ассоциировано с повышенной вероятностью вызова скорой помощи и госпитализации пациентов из-за передозировки наркотическими обезболивающими. По словам исследователей, если исключить возможность сочетанного применения опиодидов и бензодиазепинов, частота обращения за медпомощью в результате передозировки опиоидами сократится в США на 15%.



Ключевые слова: передозировка Использование опиоидных анальгетиков на фоне терапии беспокойства и бессонницы бензодиазепинами повышает риск опиоидной передозировки. Об этом свидетельствуют результаты ретроспективного исследования, опубликованные в The BMJ Авторы работы проанализировали данные более 315 тыс. пациентов в возрасте 18-64 лет, которым были выписаны опиодные анальгетики в период 2001-2013 гг. Из них 9% получали терапию бензодиазепинами в 2001 году и 17% - в 2013 году.Оказалось, что сочетанное использование опиоидов и бензодиазепинов ассоциировано с повышенной вероятностью вызова скорой помощи и госпитализации пациентов из-за передозировки наркотическими обезболивающими. По словам исследователей, если исключить возможность сочетанного применения опиодидов и бензодиазепинов, частота обращения за медпомощью в результате передозировки опиоидами сократится в США на 15%.Ключевые слова: опиоидная терапия









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