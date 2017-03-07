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 Главная / Новости медицины и фармации

15.03.2017 15:58

Сочетанное применение опиоидов и бензодиазепинов повышает риск передозировки

Использование опиоидных анальгетиков на фоне терапии беспокойства и бессонницы бензодиазепинами повышает риск опиоидной передозировки. Об этом свидетельствуют результаты ретроспективного исследования, опубликованные в The BMJ.

Авторы работы проанализировали данные более 315 тыс. пациентов в возрасте 18-64 лет, которым были выписаны опиодные анальгетики в период 2001-2013 гг. Из них 9% получали терапию бензодиазепинами в 2001 году и 17% - в 2013 году.

Оказалось, что сочетанное использование опиоидов и бензодиазепинов ассоциировано с повышенной вероятностью вызова скорой помощи и госпитализации пациентов из-за передозировки наркотическими обезболивающими. По словам исследователей, если исключить возможность сочетанного применения опиодидов и бензодиазепинов, частота обращения за медпомощью в результате передозировки опиоидами сократится в США на 15%.

Ключевые слова: опиоидная терапия, передозировка


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