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 Главная / Новости медицины и фармации

15.03.2017 13:06

В Перми стартует информационная кампания по повышению диагностики ВЗК

Межрегиональная организация поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) «Доверие» в партнерстве с Ассоциацией колопроктологов России и глобальной биофармацевтической компании AbbVie объявляют о старте информационной кампании «Проблемы с животом? А если это ВЗК?», призванной повысить осведомленность и обеспечить своевременную диагностику этих тяжелых заболеваний.

С начала запуска в 2014 году кампания уже охватила шесть крупных городов: Москву, Екатеринбург, Сургут, Красноярск, Уфу и Иркутск – и позволила диагностировать более 250 новых случаев ВЗК. Информационная кампания «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» в Пермском крае пройдет с 20 марта по 20 мая.

ВЗК – хронические воспалительные заболевания кишечника. ВЗК возникают чаще всего в возрасте 20–40 лет, и у ¼ пациентов диагностируются в возрасте до 20 лет. Различают два основных типа ВЗК: болезнь Крона и язвенный колит. В РФ может насчитываться более 500 тысяч пациентов с ВЗК .

«Проблема выявляемости воспалительных заболеваний кишечника остается актуальной для большинства регионов нашей страны. К сожалению, диагноз „болезнь Крона“ зачастую ставится пациенту только спустя 5 лет после появления первых симптомов заболевания . За эти несколько лет состояние пациента может ухудшиться настолько, что может потребоваться хирургическое удаление части кишечника; часто подобные операции проводятся у одного пациента неоднократно. Кампания «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» призвана обратить внимание пациентов, испытывающих определенные симптомы, на состояние своего здоровья и при необходимости обратиться к специалисту», – комментирует Елена Аверьянова, руководитель отделения МОО «Доверие» в Москве.

Специально для информационной кампании «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» Ассоциация колопроктологов России адаптировала короткий опросник , который включает вопросы о симптомах, в большинстве случаев встречающихся у пациентов с болезнью Крона. Респондент, отмечая у себя те или иные симптомы, по итогам прохождения анкеты может получить рекомендацию обратиться к специалисту. В опроснике также указаны контакты центров, которые работают по профилю ВЗК. Данный опросник размещен на сайте организации «Доверие», а также будет распространяться в лечебно-профилактических учреждениях г. Перми с рекомендациями своевременно обратиться к специалистам при наличии определенных симптомов.

«Диагностика ВЗК осложняется тем, что симптомы этих заболеваний неспецифичны. К сожалению, врачи общей практики не всегда могут своевременно дать пациенту рекомендацию обратиться к специалисту-гастроэнтерологу. Однако в настоящее время все больше усилий прилагается для того, чтобы диагностировать воспалительные заболевания кишечника как можно раньше и выстроить совместную работу специалистов различного профиля (гастроэнтерологов, колопроктологов, эндоскопистов) в рамках мультидисциплинарной команды, – говорит Ольга Витальевна Хлынова, главный гастроэнтеролог Пермского края, профессор кафедры госпитальной терапии ПГМУ, член-корреспондент РАН, д.м.н.Этот подход, а также повышение осведомленности населения о ВЗК позволяют сократить время диагностики, подобрать наиболее эффективную тактику лечения пациентов с ВЗК и способствовать развитию службы в целом».

«Ассоциация колопроктологов России при поддержке региональных министерств здравоохранения реализует информационную кампанию «Проблемы с животом? А если это ВЗК? уже на протяжении трех лет. Этот проект способствует сокращению негативных последствий не только для пациента, но и для регионов, ведь своевременная диагностика и оптимальная терапия позволяют пациентам с ВЗК оставаться активными членами общества благодаря сохранению трудоспособности», – добавляет Алексей Викторович Веселов, к.м.н., руководитель отдела по организационной, образовательной работе и развитию колопроктологической службы РФ, ФГУ ГНЦК Министерства здравоохранения России.

«Мы поддерживаем информационную кампанию «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» с 2014 года. За это время проект помог более чем 4000 пациентов своевременно обратиться к специалистам за профильной консультацией. Запуск информационной кампании в Перми – новый этап проекта, и мы уверены, что он принесет пользу жителям региона», – комментирует Анна Самохвалова, директор по связям с общественностью AbbVie в России, Украине и СНГ.

О воспалительных заболеваниях кишечника

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – тяжелые хронические воспалительные заболевания кишечника. Различают два основных типа ВЗК: болезнь Крона и язвенный колит. ВЗК возникают чаще всего в возрасте 20–40 лет. У ¼ пациентов заболевание диагностируется в возрасте до 20 лет. В России может насчитываться до 500 тысяч пациентов с ВЗК.
При несвоевременном лечении ВЗК развиваются осложнения. При язвенном колите хроническое воспаление может приводить к повышению риска развития рака толстой кишки. При болезни Крона воспаление стенки кишечника постепенно приводит к формированию гнойников в животе, свищей (аномальных каналов между просветом кишечника и другими органами, либо открывающихся прямо на поверхность кожи), и сужений просвета кишечника, что требует хирургических вмешательств, у части пациентов – многократных.
Постановка диагноза часто затруднительна из-за схожести симптомов с другими заболеваниями. Диагноз может установить опытный гастроэнтеролог или колопроктолог после обследования. Своевременное обращение к врачу позволит избежать прогрессирования ВЗК и развития осложнений.


















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