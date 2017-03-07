Минпромторг поддержит российских производителей коронарных стентов В Минпромторге 14 марта 2017 года



На совещании обсуждались возможности увеличения присутствия российских производителей на рынке коронарных стентов и катеторов. Российские компании за последние три года показывают растущие объемы производства, а также рост инвестиционной активности в данной промышленной сфере, отмечают в министерстве.



Участники мероприятия согласились с необходимостью разработки и реализации комплексных мер поддержки российских производителей коронарных стентов и катетеров. Это позволит обеспечить конкурентный доступ к закупкам государственных бюджетных учреждений федерального и регионального уровня, что может послужить хорошим примером развития медицинской отрасли.



Доля российских коронарных стентов выросла с 3% в 2014 году до 18% в 2016 году. Этому, в том числе, способствовали меры поддержки, предусмотренные Госпрограммой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы по направлениям субсидирования клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий и организации производства медицинских изделий.



Ключевые слова: импортозамещение, медизделия В Минпромторге 14 марта 2017 года состоялось совещание по вопросу поддержки отечественных производителей коронарных стентов, которое провел глава ведомства Денис Мантуров.На совещании обсуждались возможности увеличения присутствия российских производителей на рынке коронарных стентов и катеторов. Российские компании за последние три года показывают растущие объемы производства, а также рост инвестиционной активности в данной промышленной сфере, отмечают в министерстве.Участники мероприятия согласились с необходимостью разработки и реализации комплексных мер поддержки российских производителей коронарных стентов и катетеров. Это позволит обеспечить конкурентный доступ к закупкам государственных бюджетных учреждений федерального и регионального уровня, что может послужить хорошим примером развития медицинской отрасли.Доля российских коронарных стентов выросла с 3% в 2014 году до 18% в 2016 году. Этому, в том числе, способствовали меры поддержки, предусмотренные Госпрограммой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы по направлениям субсидирования клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий и организации производства медицинских изделий.Ключевые слова: Минпромторг









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