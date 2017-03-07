В Москве появится научный фармакопейный центр «Нацимбио», входящая в госкорпорацию Ростех, приступает к созданию научного фармакопейного центра. Центр решит проблему зависимости отечественных производителей лекарственных средств от иностранных стандартных образцов и будет способствовать развитию национальной фармакопеи, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



Фармакопейный центр будет размещен в Москве на базе входящего в «Нацимбио» научно-исследовательского института биосинтеза белковых веществ. Проектирование и экспертиза будут завершены во втором квартале 2017 года.



Ожидается, что создаваемый «Нацимбио» центр будет выпускать стандартные образцы фармацевтических субстанций, примесей, а также биологические молекулы и организмы, необходимые для контроля качества лекарственных препаратов. После выхода центра на производственную мощность будут снижены затраты на приобретение образцов, сокращены сроки их поставок отечественным производителям и системе федерального надзора в сфере обращения лекарственных препаратов.



В России созданием и обновлением национальной фармакопеи, а также созданием реестра стандартных образцов занимается Министерство здравоохранения РФ, но разработка и производство самих образцов в стране отсутствует, поэтому отечественные фармпроизводители вынуждены закупать импортные образцы.



Помимо снятия импортозависимости в данном сегменте научный фармакопейный центр позволит усилить контроль качества всей продукции, поставляемой «Нацимбио», будет осуществлять научно-методическую поддержку предприятий холдинга.



Ключевые слова: Ростех, научный фармакопейный центр «Нацимбио», входящая в госкорпорацию Ростех, приступает к созданию научного фармакопейного центра. Центр решит проблему зависимости отечественных производителей лекарственных средств от иностранных стандартных образцов и будет способствовать развитию национальной фармакопеи, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.Фармакопейный центр будет размещен в Москве на базе входящего в «Нацимбио» научно-исследовательского института биосинтеза белковых веществ. Проектирование и экспертиза будут завершены во втором квартале 2017 года.Ожидается, что создаваемый «Нацимбио» центр будет выпускать стандартные образцы фармацевтических субстанций, примесей, а также биологические молекулы и организмы, необходимые для контроля качества лекарственных препаратов. После выхода центра на производственную мощность будут снижены затраты на приобретение образцов, сокращены сроки их поставок отечественным производителям и системе федерального надзора в сфере обращения лекарственных препаратов.В России созданием и обновлением национальной фармакопеи, а также созданием реестра стандартных образцов занимается Министерство здравоохранения РФ, но разработка и производство самих образцов в стране отсутствует, поэтому отечественные фармпроизводители вынуждены закупать импортные образцы.Помимо снятия импортозависимости в данном сегменте научный фармакопейный центр позволит усилить контроль качества всей продукции, поставляемой «Нацимбио», будет осуществлять научно-методическую поддержку предприятий холдинга.Ключевые слова: Нацимбио









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В Москве появится научный фармакопейный центр «Нацимбио» организует в Москве научный фармакопейный центр, который будет выпускать стандартные образцы фармацевтических субстанций, примесей, а также биологические молекулы и организмы, необходимые для контроля качества лекарственных препаратов.

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