Представлены результаты КИ препарата для лечения рака яичников компании Tesaro

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15.03.2017 12:14
Представлены результаты КИ препарата для лечения рака яичников компании TesaroКомпания Tesaro на ежегодной конференции Общества онкогинекологии представила результаты клинических исследований III фазы противоопухолевого препарата нирапариба (niraparib).
В докладе были приведены данные по второстепенным критериям оценки эффективности препарата для лечения рака яичников: выживаемости без проведения химиотерапии, времени до повторного лечения, выживаемости без прогрессирования заболевания.
Согласно озвученным результатам, нирапариб обладает продолжительным позитивным эффектом лечения. Так, на фоне экспериментального препарата продолжительность жизни до проведения химиотерапии у пациенток с раком яичников с мутацией BRCA составила 22,8 месяца по сравнению, тогда как контрольной группе – 9,4 месяца.
Ранее в компании сообщили, продолжительность жизни без прогрессирования заболевания среди больных раком яичников с мутацией BRCA, прошедших терапию нирапарибом составила 21 месяц, тогда как в плацебо-группе – всего 5,5 месяца. Среди пациентов без мутации BRCA, эффективность препарата была ниже: продолжительность жизни без прогрессирования заболевания у принимавших нирапариб составила 9,3 месяца, в контрольной группе – 3,9 месяца.
Нирапариб является пероральным ингибитором поли-аденозиндифосфатрибозы-полимеразы (PARP). По оценкам экспертов из Leerink, в случае регистрации лекарственного средства, продажи нирапариба к 2021 году превысят 1 млрд долларов.
Ключевые слова: Tesaro, онкология
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