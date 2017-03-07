Представлены результаты КИ препарата для лечения рака яичников компании Tesaro Компания Tesaro на ежегодной конференции Общества онкогинекологии



В докладе были приведены данные по второстепенным критериям оценки эффективности препарата для лечения рака яичников: выживаемости без проведения химиотерапии, времени до повторного лечения, выживаемости без прогрессирования заболевания.



Согласно озвученным результатам, нирапариб обладает продолжительным позитивным эффектом лечения. Так, на фоне экспериментального препарата продолжительность жизни до проведения химиотерапии у пациенток с раком яичников с мутацией BRCA составила 22,8 месяца по сравнению, тогда как контрольной группе – 9,4 месяца.



Ранее



Нирапариб является пероральным ингибитором поли-аденозиндифосфатрибозы-полимеразы (PARP).



Ключевые слова: онкология Компания Tesaro на ежегодной конференции Общества онкогинекологии представила результаты клинических исследований III фазы противоопухолевого препарата нирапариба (niraparib).В докладе были приведены данные по второстепенным критериям оценки эффективности препарата для лечения рака яичников: выживаемости без проведения химиотерапии, времени до повторного лечения, выживаемости без прогрессирования заболевания.Согласно озвученным результатам, нирапариб обладает продолжительным позитивным эффектом лечения. Так, на фоне экспериментального препарата продолжительность жизни до проведения химиотерапии у пациенток с раком яичников с мутацией BRCA составила 22,8 месяца по сравнению, тогда как контрольной группе – 9,4 месяца.Ранее в компании сообщили , продолжительность жизни без прогрессирования заболевания среди больных раком яичников с мутацией BRCA, прошедших терапию нирапарибом составила 21 месяц, тогда как в плацебо-группе – всего 5,5 месяца. Среди пациентов без мутации BRCA, эффективность препарата была ниже: продолжительность жизни без прогрессирования заболевания у принимавших нирапариб составила 9,3 месяца, в контрольной группе – 3,9 месяца.Нирапариб является пероральным ингибитором поли-аденозиндифосфатрибозы-полимеразы (PARP). По оценкам экспертов из Leerink, в случае регистрации лекарственного средства, продажи нирапариба к 2021 году превысят 1 млрд долларов.Ключевые слова: Tesaro









Последние новости



Представлены результаты КИ препарата для лечения рака яичников компании Tesaro Компания Tesaro озвучила данные клинических исследований противоопухолевого препарата нирапариба, предназначенного для терапии рака яичников.

Минздрав подготовил законодательную базу для ведения реестра паллиативных пациентов Минздрав РФ разработал поправки в законодательство, позволяющие ведомству вести регистр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и наркотических обезболивающих.

Скворцова: завершение сезона гриппа ожидается во второй половине апреля На совещании у Путина глава Минздрава сообщила, что превышение эпидемиологического порога остается всего в пяти регионах. По ее словам, в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа.

Allergan заинтересовалась генными технологиями в терапии офтальмологических заболеваний Allergan и Editas Medicine подписали соглашение о сотрудничестве в разработке офтальмологических препаратов, созданных с использованием технологий по редактированию генома.