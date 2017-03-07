Минздрав подготовил законодательную базу для ведения реестра паллиативных пациентов Министерство здравоохранения разработало поправки в законодательство, позволяющие ведомству вести регистр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и наркотических обезболивающих. Об этом рассказала



Ранее состоялось заседание Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере, в повестке которого был план мероприятий на 2017 год по повышению информированности медработников в вопросах назначения наркотических анальгетиков. Минздраву РФ было поручено разработать федеральный регистр паллиативных пациентов, а также создать модуль для системы электронных медицинских карт, включающий информацию о паллиативных пациентах, нуждающихся в наркотических обезболивающих.



«Сегодня мы такой законопроект уже сделали, поправку в законопроект «Об охране здоровья» вносим, чтобы Минздрав РФ имел возможность вести реестры, в том числе обезболивающих средств», - сказала Яковлева.



По словам замминистра, поправки были внесены не только для того, чтобы Минздрав РФ имел возможность вести федеральный регистр паллиативных пациентов в стране. «Сегодня мы делаем поправки в законодательство, чтобы вести любой реестр - санаторно-курортный, реестр получения наркотических средств, обезболивающих, - нужно иметь полномочия. Это законодательно должно быть закреплено за тем или иным ведомством», - добавила она.



Ключевые слова: сильнодействующие препараты Министерство здравоохранения разработало поправки в законодательство, позволяющие ведомству вести регистр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и наркотических обезболивающих. Об этом рассказала ТАСС замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.Ранее состоялось заседание Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере, в повестке которого был план мероприятий на 2017 год по повышению информированности медработников в вопросах назначения наркотических анальгетиков. Минздраву РФ было поручено разработать федеральный регистр паллиативных пациентов, а также создать модуль для системы электронных медицинских карт, включающий информацию о паллиативных пациентах, нуждающихся в наркотических обезболивающих.«Сегодня мы такой законопроект уже сделали, поправку в законопроект «Об охране здоровья» вносим, чтобы Минздрав РФ имел возможность вести реестры, в том числе обезболивающих средств», - сказала Яковлева.По словам замминистра, поправки были внесены не только для того, чтобы Минздрав РФ имел возможность вести федеральный регистр паллиативных пациентов в стране. «Сегодня мы делаем поправки в законодательство, чтобы вести любой реестр - санаторно-курортный, реестр получения наркотических средств, обезболивающих, - нужно иметь полномочия. Это законодательно должно быть закреплено за тем или иным ведомством», - добавила она.Ключевые слова: Минздрав









Последние новости



Минздрав подготовил законодательную базу для ведения реестра паллиативных пациентов Минздрав РФ разработал поправки в законодательство, позволяющие ведомству вести регистр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и наркотических обезболивающих.

Скворцова: завершение сезона гриппа ожидается во второй половине апреля На совещании у Путина глава Минздрава сообщила, что превышение эпидемиологического порога остается всего в пяти регионах. По ее словам, в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа.

Allergan заинтересовалась генными технологиями в терапии офтальмологических заболеваний Allergan и Editas Medicine подписали соглашение о сотрудничестве в разработке офтальмологических препаратов, созданных с использованием технологий по редактированию генома.

Обновлены рекомендации Американской диабетической ассоциации Согласно новым рекомендациям ADA, использование метформина в качестве терапии первой линии для пациентов с диабетом 2 типа следует начинать в момент диагностирования диабета у всех пациентов, если нет противопоказаний.