Минздрав подготовил законодательную базу для ведения реестра паллиативных пациентов

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Главная / Новости медицины и фармации
15.03.2017 10:55
Минздрав подготовил законодательную базу для ведения реестра паллиативных пациентовМинистерство здравоохранения разработало поправки в законодательство, позволяющие ведомству вести регистр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и наркотических обезболивающих. Об этом рассказала ТАСС замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Ранее состоялось заседание Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере, в повестке которого был план мероприятий на 2017 год по повышению информированности медработников в вопросах назначения наркотических анальгетиков. Минздраву РФ было поручено разработать федеральный регистр паллиативных пациентов, а также создать модуль для системы электронных медицинских карт, включающий информацию о паллиативных пациентах, нуждающихся в наркотических обезболивающих.
«Сегодня мы такой законопроект уже сделали, поправку в законопроект «Об охране здоровья» вносим, чтобы Минздрав РФ имел возможность вести реестры, в том числе обезболивающих средств», - сказала Яковлева.
По словам замминистра, поправки были внесены не только для того, чтобы Минздрав РФ имел возможность вести федеральный регистр паллиативных пациентов в стране. «Сегодня мы делаем поправки в законодательство, чтобы вести любой реестр - санаторно-курортный, реестр получения наркотических средств, обезболивающих, - нужно иметь полномочия. Это законодательно должно быть закреплено за тем или иным ведомством», - добавила она.
Ключевые слова: Минздрав, сильнодействующие препараты
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