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 Главная / Новости медицины и фармации

14.03.2017 17:20

Скворцова: завершение сезона гриппа ожидается во второй половине апреля

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал, что превышение эпидемиологического порога остается всего в пяти регионах. По ее словам, изменился также и штамм гриппа, и сейчас эпидемический штамм составляет менее 15%, сообщает РИА Новости.

«Активно грипп уходит. На текущей неделе у нас превышение эпидпорога остаётся только в пяти регионах: два — Центральный федеральный округ и три — Сибирский федеральный округ. На прошлой неделе это было 17 регионов», — сказала министр.

Вероника Скворцова добавил, что по прогнозам, сезон гриппа в этом году закончится где-то во второй половине апреля, его пик пришелся на последнюю декаду декабря.

«У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа, летальность, частота смертельных исходов среди заболевших, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидимичность текущего сезона», — отметила Скворцова. Помимо этого уменьшилось количество тяжелых форм гриппа, добавила она.

Ключевые слова: грипп, Вероника Скворцова


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