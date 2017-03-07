Скворцова: завершение сезона гриппа ожидается во второй половине апреля Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал, что превышение эпидемиологического порога остается всего в пяти регионах. По ее словам, изменился также и штамм гриппа, и сейчас эпидемический штамм составляет менее 15%, сообщает



«Активно грипп уходит. На текущей неделе у нас превышение эпидпорога остаётся только в пяти регионах: два — Центральный федеральный округ и три — Сибирский федеральный округ. На прошлой неделе это было 17 регионов», — сказала министр.



Вероника Скворцова добавил, что по прогнозам, сезон гриппа в этом году закончится где-то во второй половине апреля, его пик пришелся на последнюю декаду декабря.



«У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа, летальность, частота смертельных исходов среди заболевших, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидимичность текущего сезона», — отметила Скворцова. Помимо этого уменьшилось количество тяжелых форм гриппа, добавила она.



Ключевые слова: Вероника Скворцова Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал, что превышение эпидемиологического порога остается всего в пяти регионах. По ее словам, изменился также и штамм гриппа, и сейчас эпидемический штамм составляет менее 15%, сообщает РИА Новости «Активно грипп уходит. На текущей неделе у нас превышение эпидпорога остаётся только в пяти регионах: два — Центральный федеральный округ и три — Сибирский федеральный округ. На прошлой неделе это было 17 регионов», — сказала министр.Вероника Скворцова добавил, что по прогнозам, сезон гриппа в этом году закончится где-то во второй половине апреля, его пик пришелся на последнюю декаду декабря.«У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа, летальность, частота смертельных исходов среди заболевших, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидимичность текущего сезона», — отметила Скворцова. Помимо этого уменьшилось количество тяжелых форм гриппа, добавила она.Ключевые слова: грипп









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