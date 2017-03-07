Allergan заинтересовалась генными технологиями в терапии офтальмологических заболеваний

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Главная / Новости медицины и фармации
14.03.2017 16:32
Allergan заинтересовалась генными технологиями в терапии офтальмологических заболеванийКомпании Allergan и Editas Medicine заключили соглашение, предоставляющее Allergan эксклюзивное право на лицензирование до пяти экспериментальных офтальмологических препаратов, созданных с использованием технологий по редактированию генома, пишет Reuters.
В портфель разработок Editas входит лекарственное средство для лечения амавроза Лебера - редкого наследственного заболевания сетчатки, приводящего в слепоте.
При создании экспериментальных препаратов Editas использовала технологию CRISPR, предусматривающую применение димерных РНК-направляемых нуклеаз, которые могут распознавать большие последовательности ДНК и редактировать гены с высокой эффективностью в клетках человека.
По условиям соглашения Allergan выплатит Editas 90 млн долларов в качестве предварительного платежа. На конец 2016 года активы Editas Medicine оценивались в 185,5 млн долларов, на исследования и испытания новых лекарственных средств компания потратила за последний квартал 27 млн долларов.
Ключевые слова: офтальмология, Allergan
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