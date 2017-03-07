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Главная / Новости медицины и фармации
15.03.2017 10:00
Выставка «Интеграция`17 Москва»
Ведущая международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция`17» пройдет в Москве с 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр».
Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ при поддержке ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива», Жизнь без границ.
«Интеграция`17 Москва» - уникальный проект, направленный на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества. По традиции ведущие российские и зарубежные производители продемонстрируют новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации в общество, инновационные решения для людей с инвалидностью. Кроме того, в рамках выставки пройдут научно-практические конференции, вебинары, мастер-классы, тренинги и спортивно-культурные мероприятия.
Впервые в рамках мероприятия состоится Российский форум по ортопедии и реабилитационной технике, который включает в себя конгресс и промышленную выставку. На Форуме посетителей познакомят с цепочкой реабилитационного процесса: медицинское лечение, экспертиза и определение вида реабилитации. Кроме того, впервые в рамках выставки пройдут международные соревнования людей с высокотехнологичными средствами реабилитации «Cyberman».
В 2015 году в работе выставки приняли участие 172 экспонента из России, Германии, Южной Кореи, Литвы и Словении. Мероприятие ежегодно посещает в среднем около 5 000 человек из разных стран мира. Экспонентами выставки выступили известные компании: ОТТО ВОСК, Орто Космос, МЕТИЗ, АНО «Катаржина», ООО «БЦАРИ «Преодоление», РЦ «Преодоление», ООО «Обсервер», REAMED, Мега Оптим, «Доброта.ру», Исток Аудио, Аурика, Пунтукас АО и ведущие российские общественные организации, объединяющие людей с инвалидностью – ВОИ, ВОС и ВОГ.
В 2016 году впервые в рамках выставки «Индустрия здоровья. Казань-2016» в разделе «Реабилитация» совместно с компанией «Мессе Дюссельдорф Москва» реализован уникальный проект «Интеграция. Салон Казань», в котором приняли участие постоянные экспоненты выставки «Интеграция. Москва». Основная цель проекта заключается в том, чтобы познакомить людей с инвалидностью в регионах с инновационными решениями для улучшения качества их жизни.
Дополнительная информация о выставке «Интеграция`17 Москва»: www.integration.ru
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