Обновлены рекомендации Американской диабетической ассоциации

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Главная / Новости медицины и фармации
14.03.2017 15:45
Обновлены рекомендации Американской диабетической ассоциацииАмериканская диабетическая ассоциация (ADA) рекомендовала использование метформина в качестве терапии первой линии для пациентов с диабетом 2 типа, пишет MedicalXpress. Согласно обновленным рекомендациям, монотерапию метформином следует начинать в момент диагностирования диабета у всех пациентов, если нет противопоказаний.
Собранные факты свидетельствуют о том, что метформин является эффективным, безопасным и недорогим средством, способствующим снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у больных диабетом.
В Американской диабетической ассоциации отмечают, что у пациентов с уровнем HbA1c выше 9% и без соответствующей симптоматики назначение двухкомпонентной комбинации ЛС может рассматриваться как средство для быстрого достижения целевого уровня HbA1c. При уровне глюкозы натощак выше 16,7 ммоль/л или уровне HbA1c выше 10%, а также при наличии симптомов полиурии, полидипсии, потери веса необходимо рассмотреть возможность использования комбинированной терапии с инсулином.
Инсулин целесообразно начинать с 10 ед. базального инсулина в день, постепенно увеличивая дозировку на 10-15% один или два раза в неделю до достижения целевого показателя уровня глюкозы в крови натощак.
Ключевые слова: диабет, Американская диабетическая ассоциация
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