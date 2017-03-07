Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

14.03.2017 14:20

Минздрав объяснил изменение проекта антитабачной концепции

Министерство здравоохранения пояснило причину внесения поправок в проект антитабачной концепции на 2017-2022 гг. В частности, в новой версии документа нет запрета на продажу табака родившимся после 2015 г., сообщает пресс-служба министерства.

«В настоящее время проект концепции доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти, а также состоявшегося обсуждения документа. Все основные меры в документе сохранены», - говорится в сообщении Минздрава.

Министерство исключило из проекта антитабачной концепции указания на конкретные ставки акцизных налогов, поскольку такие ставки устанавливаются налоговым законодательством. В то же время в проекте концепции сохранен общий вектор – требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ.

Аналогичные изменения затронули запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 г. «Как неоднократно заявлял Минздрав России, данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого - формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка. Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции», - подчеркнули в Минздраве России.

Ключевые слова: антитабачный закон, Минздрав, курение


Последние новости

14.03.2017 14:20

Минздрав объяснил изменение проекта антитабачной концепции

Министерство здравоохранения доработало проект антитабачной концепции на 2017-2022 гг. доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти, а также состоявшегося обсуждения документа.

14.03.2017 13:10

Росздравнадзор: на 35% участились нарушения при оказании медпомощи

В 2016 году Росздравнадзор провел проверку 8362 медицинских организаций, в большинстве из них была отмечена низкая доступность медпомощи и нарушение прав пациентов на бесплатные услуги.

14.03.2017 11:47

В Кировской области запущено производство вакцины Пентаксим

На заводе компании «Нанолек» стартовало импортозамещающее производство пятивалентной детской вакцины Пентаксим разработки Sanofi Pasteur.

14.03.2017 10:38

В США появился новый препарат против рака молочной железы

Novartis получила от FDA маркетинговое разрешение на противоопухолевый препарат рибоциклиб.

13.03.2017 18:56

Росздравнадзор помог предотвратить незаконный сбыт оборудования для ВМП

Прокуратура Самарской области выявила нарушения при поставках высокотехнологического оборудования в самарские больницы на сумму 150 млн рублей.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks