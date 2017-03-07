Минздрав объяснил изменение проекта антитабачной концепции

14.03.2017 14:20
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
14.03.2017 14:20
Минздрав объяснил изменение проекта антитабачной концепцииМинистерство здравоохранения пояснило причину внесения поправок в проект антитабачной концепции на 2017-2022 гг. В частности, в новой версии документа нет запрета на продажу табака родившимся после 2015 г., сообщает пресс-служба министерства.
«В настоящее время проект концепции доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти, а также состоявшегося обсуждения документа. Все основные меры в документе сохранены», - говорится в сообщении Минздрава.
Министерство исключило из проекта антитабачной концепции указания на конкретные ставки акцизных налогов, поскольку такие ставки устанавливаются налоговым законодательством. В то же время в проекте концепции сохранен общий вектор – требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ.
Аналогичные изменения затронули запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 г. «Как неоднократно заявлял Минздрав России, данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого - формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка. Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции», - подчеркнули в Минздраве России.
Ключевые слова: антитабачный закон, Минздрав, курение
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.