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 Главная / Новости медицины и фармации

14.03.2017 10:44

Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита

Приглашаем на Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита

Присоединяйтесь к участникам Российского Фармацевтического Форума для того, чтобы оценить риски, проанализировать бизнес-практики и расставить приоритеты в выборе направления будущего развития компании! Форум пройдет в Санкт-Петербурге 16 – 17 мая 2017 года.

Свою точку зрения о пересмотре стратегий и выборе наиболее удачных бизнес-моделей представят свыше 80 докладчиков и участников дискуссий, представляющих лидирующие отечественные и международные фармкомпании, регулирующие структуры, сектор розницы и дистрибуции, ведущие аналитические агентства.

Воспользуйтесь возможностью задать вопросы генеральным директорам ведущих компаний сектора:

•    Ненад Павлетич, генеральный директор, Рош-Москва
•    Наира Адамян, генеральный директор, Санофи Россия
•    Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»
•    Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор, Teva Россия и СНГ
•    Рожье Янсcенс, генеральный директор, Мерк Биофарма
•    Энтони Вонг, генеральный директор, AbbVie Россия и СНГ
•   Екатерина Погодина, исполнительный директор, Янссен фармацевтическое подразделение Джонсон & Джонсон в России
•    Искра Рейч, генеральный директор, АстраЗенека Россия
•    Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия

Читатели и подписчики Ремедиума могут получить специальную скидку 10%* на участие. Для этого необходимо указать код AS1119REM при регистрации.

Предварительная программа и список докладчиков на сайте: http://www.russianpharma.com/AS1119REMhru    

Контакт организаторов:
Ирина Шахмуратова  |  +7 495 232 4060 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

*условия и ограничения




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