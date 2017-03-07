Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита

Приглашаем на Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита



Присоединяйтесь к участникам Российского Фармацевтического Форума для того, чтобы оценить риски, проанализировать бизнес-практики и расставить приоритеты в выборе направления будущего развития компании! Форум пройдет в Санкт-Петербурге 16 – 17 мая 2017 года.



Свою точку зрения о пересмотре стратегий и выборе наиболее удачных бизнес-моделей представят свыше 80 докладчиков и участников дискуссий, представляющих лидирующие отечественные и международные фармкомпании, регулирующие структуры, сектор розницы и дистрибуции, ведущие аналитические агентства.



Воспользуйтесь возможностью задать вопросы генеральным директорам ведущих компаний сектора:



• Ненад Павлетич, генеральный директор, Рош-Москва

• Наира Адамян, генеральный директор, Санофи Россия

• Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»

• Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор, Teva Россия и СНГ

• Рожье Янсcенс, генеральный директор, Мерк Биофарма

• Энтони Вонг, генеральный директор, AbbVie Россия и СНГ

• Екатерина Погодина, исполнительный директор, Янссен фармацевтическое подразделение Джонсон & Джонсон в России

• Искра Рейч, генеральный директор, АстраЗенека Россия

• Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия



Читатели и подписчики Ремедиума могут получить специальную скидку 10%* на участие. Для этого необходимо указать код AS1119REM при регистрации.



Предварительная программа и список докладчиков на сайте: http://www.russianpharma.com/AS1119REMhru



Контакт организаторов:

Ирина Шахмуратова | +7 495 232 4060 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com



*условия и ограничения

