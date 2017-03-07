Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита
Приглашаем на Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита
Присоединяйтесь к участникам Российского Фармацевтического Форума для того, чтобы оценить риски, проанализировать бизнес-практики и расставить приоритеты в выборе направления будущего развития компании! Форум пройдет в Санкт-Петербурге 16 – 17 мая 2017 года.
Свою точку зрения о пересмотре стратегий и выборе наиболее удачных бизнес-моделей представят свыше 80 докладчиков и участников дискуссий, представляющих лидирующие отечественные и международные фармкомпании, регулирующие структуры, сектор розницы и дистрибуции, ведущие аналитические агентства.
Воспользуйтесь возможностью задать вопросы генеральным директорам ведущих компаний сектора:
• Ненад Павлетич, генеральный директор, Рош-Москва
• Наира Адамян, генеральный директор, Санофи Россия
• Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»
• Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор, Teva Россия и СНГ
• Рожье Янсcенс, генеральный директор, Мерк Биофарма
• Энтони Вонг, генеральный директор, AbbVie Россия и СНГ
• Екатерина Погодина, исполнительный директор, Янссен фармацевтическое подразделение Джонсон & Джонсон в России
• Искра Рейч, генеральный директор, АстраЗенека Россия
• Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия
Читатели и подписчики Ремедиума могут получить специальную скидку 10%* на участие. Для этого необходимо указать код AS1119REM при регистрации.
О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно опубликованной тогда информации, Fosun Pharma ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами.
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