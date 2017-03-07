Росздравнадзор: на 35% участились нарушения при оказании медпомощи

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Главная / Новости медицины и фармации
14.03.2017 13:10
Росздравнадзор: на 35% участились нарушения при оказании медпомощиПо итогам проведенных в 2016 году проверок Росздравнадзор заявил о росте частоты нарушений при оказании медпомощи на 35%. Всего в прошлом году контрольный орган проверил 8362 государственных, муниципальных и частных медицинских организаций, пишут «Известия».
В большинстве из проверенных медучреждений была отмечена низкая доступность медпомощи и нарушение прав пациентов на бесплатные услуги. Нарушения прав граждан были выявлены в 44,7% от числа проверенных поликлиник, больниц и медицинских центров.
Также было отмечено, что из-за нехватки врачей, в первую очередь терапевтов и педиатров, растет нагрузка на специалистов, что сказывается на качестве обслуживания населения. Перегруженность терапевтов и педиатров и их недостаточная квалификация приводят к тому, что около 55% своих пациентов они направляют на консультацию к узким специалистам.
Кроме того, складывается тенденция к недофинансированию медицины из-за экономического кризиса — государственные расходы на сферу здравоохранения составляют сейчас 3,3% от ВВП, в то время как за границей — 7,9%.
По результатам проверок стандартов медицинской помощи Росздравнадзор выдал в течение 2016 года 1679 предписаний об устранении нарушений (на 18% больше, чем за 2015 год), и составил 208 протоколов об административном правонарушении (на 35% больше, чем за 2015 год).
Ключевые слова: Росздравнадзор
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