Росздравнадзор: на 35% участились нарушения при оказании медпомощи

Министерство здравоохранения доработало проект антитабачной концепции на 2017-2022 гг. доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти, а также состоявшегося обсуждения документа.

В 2016 году Росздравнадзор провел проверку 8362 медицинских организаций, в большинстве из них была отмечена низкая доступность медпомощи и нарушение прав пациентов на бесплатные услуги.