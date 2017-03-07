В Кировской области запущено производство вакцины Пентаксим

Прокуратура Самарской области выявила нарушения при поставках высокотехнологического оборудования в самарские больницы на сумму 150 млн рублей.

Экспериментальное моноклональное антитело BI 836858 специфично к белку CD33, который экспрессируется на поверхности ряда опухолевых клеток.

О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно опубликованной тогда информации, Fosun Pharma ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами.