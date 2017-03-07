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 Главная / Новости медицины и фармации

14.03.2017 11:47

В Кировской области запущено производство вакцины Пентаксим

Компания «Нанолек» запустила в Кировской области производство пятивалентной комбинированной вакцины Пентаксим разработки Sanofi Pasteur, сообщает Interfax.

Первые партии вакцины, упакованные на заводе в Кировской области, были сертифицированы в конце 2016 года. К 2019 году «Нанолек» намерена выйти на полный производственный цикл лекарственной формы. Ранее компания планировала к 2019 году выйти на объем производства Пентаксима в 10 млн доз вакцин ежегодно.

Соглашение о сотрудничестве между «Нанолек» и Sanofi Pasteur было подписано в 2015 году. Производство вакцины размещено на промплощадке «Нанолека» в поселке городского типа Левинцы Кировской области в рамках мероприятий по импортозамещению в российской фармацевтической отрасли.

Вакцина Петаксим предназначена для иммунизации детей от 5 инфекций: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b. Она включена в Национальный календарь профилактических прививок. 

Ключевые слова: Нанолек, Sanofi, импортозамещение


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