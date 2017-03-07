Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

14.03.2017 10:38

В США появился новый препарат против рака молочной железы

Противоопухолевый препарат рибоциклиб (ribociclib) компании Novartis был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Лекарственное средство, одобренное под торговым наименованием Кискали (Kisqali), предназначено для использования в комбинированной терапии первой линии рака молочной железы у женщин в постменопаузе, информирует Reuters.

Решение о регистрации было принято регуляторным органом после изучения результатов клинических исследований, которые показали, что применение нового препарата в комбинации с летрозолом значительно продлевает жизнь пациенткам с гормонально-позитивным раком молочной железы: через 18 месяцев выживаемость без прогрессирования заболевания в рибоциклид-группе составила 63%, тогда как в группе пациенток, принимавших летрозол плюс плацебо этот показатель был равен 42,2%. Уровень ответа на терапию составил 52,7% и 37,1%, для рибоциклиба и плацебо соответственно. 

Рибоциклиб является пероральным ингибитором циклин-зависимых киназ – представителем нового класса лекарственных препаратов, которые помогают замедлить развитие злокачественной опухоли путем подавления активности белков CDK4/6.

Ключевые слова: Novartis, FDA, онкология


Последние новости

14.03.2017 10:38

В США появился новый препарат против рака молочной железы

Novartis получила от FDA маркетинговое разрешение на противоопухолевый препарат рибоциклиб.

13.03.2017 18:56

Росздравнадзор помог предотвратить незаконный сбыт оборудования для ВМП

Прокуратура Самарской области выявила нарушения при поставках высокотехнологического оборудования в самарские больницы на сумму 150 млн рублей.

13.03.2017 17:07

Препарат против миелодиспластического синдрома компании Boehringer Ingelheim получил орфанный статус FDA

Экспериментальное моноклональное антитело BI 836858 специфично к белку CD33, который экспрессируется на поверхности ряда опухолевых клеток.

13.03.2017 15:53

Fosun Pharma опровергла информацию о намерении приобрести Stada

О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно опубликованной тогда информации, Fosun Pharma ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами.

13.03.2017 14:24

Вспышка кори в Румынии привела к смерти 17 детей

Популярность противопрививочого движения в Румынии стала причиной вспышки кори: за год в стране было зарегистрировано 3,4 тыс. случаев инфицирования, 17 из которых привели к смерти детей.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks