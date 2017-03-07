В США появился новый препарат против рака молочной железы

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Главная / Новости медицины и фармации
14.03.2017 10:38
В США появился новый препарат против рака молочной железыПротивоопухолевый препарат рибоциклиб (ribociclib) компании Novartis был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Лекарственное средство, одобренное под торговым наименованием Кискали (Kisqali), предназначено для использования в комбинированной терапии первой линии рака молочной железы у женщин в постменопаузе, информирует Reuters.
Решение о регистрации было принято регуляторным органом после изучения результатов клинических исследований, которые показали, что применение нового препарата в комбинации с летрозолом значительно продлевает жизнь пациенткам с гормонально-позитивным раком молочной железы: через 18 месяцев выживаемость без прогрессирования заболевания в рибоциклид-группе составила 63%, тогда как в группе пациенток, принимавших летрозол плюс плацебо этот показатель был равен 42,2%. Уровень ответа на терапию составил 52,7% и 37,1%, для рибоциклиба и плацебо соответственно.
Рибоциклиб является пероральным ингибитором циклин-зависимых киназ – представителем нового класса лекарственных препаратов, которые помогают замедлить развитие злокачественной опухоли путем подавления активности белков CDK4/6.
Ключевые слова: Novartis, FDA, онкология
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