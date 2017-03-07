В США появился новый препарат против рака молочной железы Противоопухолевый препарат рибоциклиб (ribociclib) компании Novartis был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Лекарственное средство, одобренное под торговым наименованием Кискали (Kisqali), предназначено для использования в комбинированной терапии первой линии рака молочной железы у женщин в постменопаузе, информирует



Решение о регистрации было принято регуляторным органом после изучения



Рибоциклиб является пероральным ингибитором циклин-зависимых киназ – представителем нового класса лекарственных препаратов, которые помогают замедлить развитие злокачественной опухоли путем подавления активности белков CDK4/6.



Ключевые слова: FDA, онкология Противоопухолевый препарат рибоциклиб (ribociclib) компании Novartis был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Лекарственное средство, одобренное под торговым наименованием Кискали (Kisqali), предназначено для использования в комбинированной терапии первой линии рака молочной железы у женщин в постменопаузе, информирует Reuters Решение о регистрации было принято регуляторным органом после изучения результатов клинических исследований , которые показали, что применение нового препарата в комбинации с летрозолом значительно продлевает жизнь пациенткам с гормонально-позитивным раком молочной железы: через 18 месяцев выживаемость без прогрессирования заболевания в рибоциклид-группе составила 63%, тогда как в группе пациенток, принимавших летрозол плюс плацебо этот показатель был равен 42,2%. Уровень ответа на терапию составил 52,7% и 37,1%, для рибоциклиба и плацебо соответственно.Рибоциклиб является пероральным ингибитором циклин-зависимых киназ – представителем нового класса лекарственных препаратов, которые помогают замедлить развитие злокачественной опухоли путем подавления активности белков CDK4/6.Ключевые слова: Novartis









Последние новости



Росздравнадзор помог предотвратить незаконный сбыт оборудования для ВМП Прокуратура Самарской области выявила нарушения при поставках высокотехнологического оборудования в самарские больницы на сумму 150 млн рублей.

Препарат против миелодиспластического синдрома компании Boehringer Ingelheim получил орфанный статус FDA Экспериментальное моноклональное антитело BI 836858 специфично к белку CD33, который экспрессируется на поверхности ряда опухолевых клеток.

Fosun Pharma опровергла информацию о намерении приобрести Stada О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно опубликованной тогда информации, Fosun Pharma ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами.