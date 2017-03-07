Росздравнадзор помог предотвратить незаконный сбыт оборудования для ВМП Росздравнадзор совместно с органами прокуратуры предотвратил незаконный сбыт незарегистрированного высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму в 150 миллионов рублей, говорится



Прокуратура Самарской области выявила, что в рамках исполнения государственного контракта ООО «Современные медицинские технологии» поставило в две больницы региона высокотехнологичное медицинское оборудование, качество которого вызвало сомнение. Речь идет о трех магнитно-резонансных томографах и открытом реанимационном комплексе.



Для определения качества медицинского оборудования были привлечены эксперты Росздравнадзора, которые, проведя проверку томографов и реанимационного комплекса, документально подтвердили, что данные изделия не зарегистрированы на территории РФ и, соответственно, не могут применяться при лечении пациентов.



Следственный комитет возбудил три уголовных дела отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии».



Ключевые слова: незаконный оборот Росздравнадзор совместно с органами прокуратуры предотвратил незаконный сбыт незарегистрированного высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму в 150 миллионов рублей, говорится в материале пресс-службы ведомства.Прокуратура Самарской области выявила, что в рамках исполнения государственного контракта ООО «Современные медицинские технологии» поставило в две больницы региона высокотехнологичное медицинское оборудование, качество которого вызвало сомнение. Речь идет о трех магнитно-резонансных томографах и открытом реанимационном комплексе.Для определения качества медицинского оборудования были привлечены эксперты Росздравнадзора, которые, проведя проверку томографов и реанимационного комплекса, документально подтвердили, что данные изделия не зарегистрированы на территории РФ и, соответственно, не могут применяться при лечении пациентов.Следственный комитет возбудил три уголовных дела отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии».Ключевые слова: Росздравнадзор









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Росздравнадзор помог предотвратить незаконный сбыт оборудования для ВМП Прокуратура Самарской области выявила нарушения при поставках высокотехнологического оборудования в самарские больницы на сумму 150 млн рублей.

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