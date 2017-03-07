Philips заняла первое место в рейтинге компаний по числу заявок на патенты
Согласно ренкингу Европейского патентного ведомства, второй год подряд Philips – абсолютный лидер по числу заявок на получение патентов
Брюссель, Бельгия и Мюнхен, Германия – Европейское патентное ведомство опубликовало ежегодный международный ренкинг инновационных компаний. Согласно его результатам, Philips заняла первое место по числу поданных заявок. В 2016 году компанией было заявлено в общей сложности 2 568 инноваций.
Philips сохраняет лидирующие позиции в таких стратегически важных категориях, как «Медицинские технологии», «Электромеханика, оборудование и энергетика» и «Измерения».
Портфель интеллектуальной собственности Philips – один из самых обширных и конкурентоспособных. Компания применяет передовые технологии и глубокую экспертизу в сфере потребительских товаров и здравоохранении для предоставления комплексных решений, которые улучшают качество жизни людей на всех этапах континуума здоровья.
Дональд Трамп выдвинул предпринимателя и эксперта в области здравоохранения Скотта Готтлиба на должность руководителя FDA. По мнению критиков, финансовые сферы деятельности Готтлиба могут стать стать причиной конфликта между личными и профессиональными интересами.
C 2012 года Merck KGaA совместно с индийской компанией Dr Reddy's занимаются воспроизведением дорогостоящих биологических лекарственных средств, однако теперь руководство компании решило избавиться от подразделения.
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна. Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!