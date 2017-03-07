Fosun Pharma опровергла информацию о намерении приобрести Stada Китайская компания Fosun Pharma заявила о несоответствии действительности информации в СМИ о том, что она планирует выступить со своим ценовым предложением по приобретению акций немецкой Stada, информирует



О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ



К настоящему моменту уже несколько компаний изъявили



Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.



Ключевые слова: Fosun Pharmaceutical Китайская компания Fosun Pharma заявила о несоответствии действительности информации в СМИ о том, что она планирует выступить со своим ценовым предложением по приобретению акций немецкой Stada, информирует Reuters О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно опубликованной тогда информации, Fosun Pharma ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами по поводу возможной сделки, однако в последствии может принять решение о самостоятельных действиях по приобретению Stada.К настоящему моменту уже несколько компаний изъявили желание выкупить акции немецкого фармпредприятия. В середине февраля стало известно, что с предложениями по покупке Stada выступили акционерная группа Cinven и Advent International.Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.Ключевые слова: STADA









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Fosun Pharma опровергла информацию о намерении приобрести Stada О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно опубликованной тогда информации, Fosun Pharma ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами.

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