Fosun Pharma опровергла информацию о намерении приобрести Stada

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Главная / Новости медицины и фармации
13.03.2017 15:53
Fosun Pharma опровергла информацию о намерении приобрести StadaКитайская компания Fosun Pharma заявила о несоответствии действительности информации в СМИ о том, что она планирует выступить со своим ценовым предложением по приобретению акций немецкой Stada, информирует Reuters.
О том, что Fosun Pharma якобы намерена принять участие в конкурсе за право купить Stada мировые СМИ сообщили на прошлой неделе. Согласно опубликованной тогда информации, Fosun Pharma ведет предварительные переговоры с инвестиционными фондами по поводу возможной сделки, однако в последствии может принять решение о самостоятельных действиях по приобретению Stada.
К настоящему моменту уже несколько компаний изъявили желание выкупить акции немецкого фармпредприятия. В середине февраля стало известно, что с предложениями по покупке Stada выступили акционерная группа Cinven и Advent International.
Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.
Ключевые слова: STADA, Fosun Pharmaceutical
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