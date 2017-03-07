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 Главная / Новости медицины и фармации

13.03.2017 14:24

Вспышка кори в Румынии привела к смерти 17 детей

Из-за популярности в Румынии антипрививочного движения и бедности населения страны с начала февраля 2016 года в Румынии корью заболело 3,4 тыс. человек, тогда как годом ранее было зафиксировано только 7 случаев инфицирования. Вспышка кори стала причиной смерти 17 детей, сообщает MedicalXpress.

Министр здравоохранения Румынии Флориан Бодог (Florian Bodog) заявил, что все умершие от кори дети не делали прививки против этого заболевания. Он призвал все население страны пройти иммунизацию, так как только она может обеспечить высокую степень защиты от кори.

Согласно рекомендациям ВОЗ, охват населения противокоревыми программами иммунизации должен составлять не менее 95%, причем первую дозу (из двух) вакцины ребенок должен получать через 12 месяцев после рождения. По словам Бодога, на сегодняшний день 80% годовалых детей в стране привито против кори, а повторную иммунизацию проходят только 50% детей.

Ключевые слова: корь, Румыния


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