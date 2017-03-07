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 Главная / Новости медицины и фармации

13.03.2017 12:57

Президент США предложил Готтлиба на пост главы FDA

Президент США Дональд Трамп выдвинул д-ра Скотта Готтлиба (Scott Gottlieb) на пост главы Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Готтлиб имеет тесные связи с фармацевтической промышленностью, он входит в советы директоров или является советником нескольких биотехнологических и фармацевтических компаний, среди которых - GlaxoSmithKline, пишет Reuters.

Если кандидатура Готтлиба будет одобрена Сенатом, то он поможет реализовать планы Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.

В настоящее время Готтлиб является постоянным членом  консервативного аналитического центра American Enterprise Institute и партнером крупного венчурного фонда. Ранее он уже работал в FDA, занимая позицию по смягчению требований к регистрационным заявкам новых лекарственных препаратов.

Критики отмечают, что финансовые сферы деятельности Готтлиба могут стать стать причиной конфликта между личными и профессиональными интересами.

Ключевые слова: FDA, США, Дональд Трамп


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