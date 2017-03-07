Президент США предложил Готтлиба на пост главы FDA

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Главная / Новости медицины и фармации
13.03.2017 12:57
Президент США предложил Готтлиба на пост главы FDAПрезидент США Дональд Трамп выдвинул д-ра Скотта Готтлиба (Scott Gottlieb) на пост главы Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Готтлиб имеет тесные связи с фармацевтической промышленностью, он входит в советы директоров или является советником нескольких биотехнологических и фармацевтических компаний, среди которых - GlaxoSmithKline, пишет Reuters.
Если кандидатура Готтлиба будет одобрена Сенатом, то он поможет реализовать планы Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.
В настоящее время Готтлиб является постоянным членом консервативного аналитического центра American Enterprise Institute и партнером крупного венчурного фонда. Ранее он уже работал в FDA, занимая позицию по смягчению требований к регистрационным заявкам новых лекарственных препаратов.
Критики отмечают, что финансовые сферы деятельности Готтлиба могут стать стать причиной конфликта между личными и профессиональными интересами.
Ключевые слова: FDA, США, Дональд Трамп
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