Merck KGaA ищет покупателя для подразделения по разработке биоаналогов Немецкая фармкомпания Merck KGaA намерена продать свое подразделение воспроизведенных биопрепаратов, сообщает



C 2012 года Merck KGaA совместно с индийской компанией Dr Reddy's занимаются воспроизведением дорогостоящих биологических лекарственных средств. Среди разработанных компаниями препаратов - биоаналоги ЛС Хумира (AbbVie), Ритуксан (Roche) и Неуластим (Amgen), однако ни один из них еще не был выпущен на рынок.



Многие конкуренты опережают Merck KGaA в создании биоаналогов. В частности Sandoz и Pfizer уже вывели свои продукты на рынок США, а Amgen в сентябре получит решение FDA о регистрации биоаналога препарата Хумира. При этом на развивающемся рынке биоаналогов становится все больше игроков, а компании стремятся снизить цены на свою продукцию для увеличения ее привлекательности для страховых компаний и пациентов.



Merck KGaA стала не единственным фармпроизводителем, стремящимся избавиться от бизнеса в этой области: в прошлом месяце Allergan заявила о готовности продать свое подразделение биоаналогов.



Ключевые слова: биоаналоги Немецкая фармкомпания Merck KGaA намерена продать свое подразделение воспроизведенных биопрепаратов, сообщает FiercePharma со ссылкой на слова исполнительного директора компании Штефана Ошманна (Stefan Oschmann).C 2012 года Merck KGaA совместно с индийской компанией Dr Reddy's занимаются воспроизведением дорогостоящих биологических лекарственных средств. Среди разработанных компаниями препаратов - биоаналоги ЛС Хумира (AbbVie), Ритуксан (Roche) и Неуластим (Amgen), однако ни один из них еще не был выпущен на рынок.Многие конкуренты опережают Merck KGaA в создании биоаналогов. В частности Sandoz и Pfizer уже вывели свои продукты на рынок США, а Amgen в сентябре получит решение FDA о регистрации биоаналога препарата Хумира. При этом на развивающемся рынке биоаналогов становится все больше игроков, а компании стремятся снизить цены на свою продукцию для увеличения ее привлекательности для страховых компаний и пациентов.Merck KGaA стала не единственным фармпроизводителем, стремящимся избавиться от бизнеса в этой области: в прошлом месяце Allergan заявила о готовности продать свое подразделение биоаналогов.Ключевые слова: Merck KGaA









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Merck KGaA ищет покупателя для подразделения по разработке биоаналогов C 2012 года Merck KGaA совместно с индийской компанией Dr Reddy's занимаются воспроизведением дорогостоящих биологических лекарственных средств, однако теперь руководство компании решило избавиться от подразделения.

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