Merck KGaA ищет покупателя для подразделения по разработке биоаналогов

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Главная / Новости медицины и фармации
13.03.2017 11:45
Merck KGaA ищет покупателя для подразделения по разработке биоаналоговНемецкая фармкомпания Merck KGaA намерена продать свое подразделение воспроизведенных биопрепаратов, сообщает FiercePharma со ссылкой на слова исполнительного директора компании Штефана Ошманна (Stefan Oschmann).
C 2012 года Merck KGaA совместно с индийской компанией Dr Reddy's занимаются воспроизведением дорогостоящих биологических лекарственных средств. Среди разработанных компаниями препаратов - биоаналоги ЛС Хумира (AbbVie), Ритуксан (Roche) и Неуластим (Amgen), однако ни один из них еще не был выпущен на рынок.
Многие конкуренты опережают Merck KGaA в создании биоаналогов. В частности Sandoz и Pfizer уже вывели свои продукты на рынок США, а Amgen в сентябре получит решение FDA о регистрации биоаналога препарата Хумира. При этом на развивающемся рынке биоаналогов становится все больше игроков, а компании стремятся снизить цены на свою продукцию для увеличения ее привлекательности для страховых компаний и пациентов.
Merck KGaA стала не единственным фармпроизводителем, стремящимся избавиться от бизнеса в этой области: в прошлом месяце Allergan заявила о готовности продать свое подразделение биоаналогов.
Ключевые слова: Merck KGaA, биоаналоги
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